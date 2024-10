WIndows 11 espère en finir avec les mots de passe

Depuis quelques longs mois maintenant, les mastodontes du web tentent de tourner la page des mots de passe pour imposer les passkeys, une méthode d’authentification plus sécurisée. Microsoft met tout son poids derrière ce changement.

Windows 11 va simplifier l’usage des passkeys

Si vous êtes concernés par les innombrables fuites de données qui ont eu lieu en 2024, vous cherchez peut-être un moyen de mieux sécuriser vos comptes en ligne. Ça tombe bien, Microsoft vient d’annoncer des nouveautés sur Windows 11 du côté de la gestion des passkeys, nous apprend Android Authority.

Pour celles et ceux qui l’ignorent, les passkeys, ou clé d’accès dans la langue de Molière, se rêvent comme des remplaçants aux mots de passe. En utilisant le code pin du téléphone depuis lequel vous vous connectez, le capteur d’empreintes ou même une clé de sécurité type Titan, les passkeys veulent vous offrir l’accès à votre compte préféré sans avoir à retenir un long mot de passe complexe.

Un effort multi-plateforme et sécurisé

Petit problème, cette méthode d’authentification est très liée à l’appareil sur lequel vous l’avez configuré. C’est précisément ce souci que Microsoft veut régler avec la mise à jour de son système de passkey. Dans un billet publié le 8 octobre, la firme de Redmond a annoncé deux nouveautés intéressantes : la synchronisation des passkey via le compte Microsoft et la prise en charge des gestionnaires de passkey externe.

La première est assez transparente dans son fonctionnement. Avec une simple clé de récupération, vous pourrez rapatrier vos passkeys sur tous les appareils Windows 11 connectés à votre compte Microsoft. Microsoft promet que les données sont chiffrées de bout en bout et sécurisées grâce au module TPM présent sur Windows 11.

Synchroniser vos passkeys sur tous vos appareils, c’est désormais plus facile // Source : 1Password

Et si vous ne voulez pas lier vos passkeys à l’écosystème de Microsoft, pas de soucis non plus. Windows 11 a intégré une interface de programmation permettant aux gestionnaires tiers (type 1Password ou Bitwarden) d’enregistrer facilement vos clés d’accès. En 1 clic vous pouvez ainsi choisir d’enregistrer vos informations sur votre gestionnaire de mot de passe préféré plutôt que sur la mémoire de votre machine.

Des passkeys réellement autonomes

La prise en charge par Microsoft de ces gestionnaires tiers permet aux passkeys de s’émanciper du système sur lequel ils ont été créés et de devenir réellement accessibles sur toutes les plateformes (mobiles, ordinateur, tablette, etc.). Les gestionnaires de mot de passe (et de passkeys désormais) ont en effet tout à gagner à être accessible sur un maximum d’écosystème logiciel différent, garantissant que vous pourrez avoir accès à vos clés d’accès, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Malheureusement, ces nouveautés ne concernent que Windows 11, les versions précédentes de l’OS ayant été abandonnées logiciellement (ou le seront bientôt dans le cas de Windows 10). Il faudra sans doute encore quelques années pour que les mots de passe disparaissent enfin.