ChromeOS facilite le quotidien des utilisateurs en s’inspirant de… Windows et macOS

L’OS de Google arrive enfin dans sa version 128. Au menu : une organisation plus facile des fenêtres affichées à l’écran, une meilleure gestion des caméras et microphones et l’ajout de la reconnaissance de texte sur les images.

Les Chromebook ont gagné une place de choix dans le quotidien de nombreux utilisateurs // Source : Andrew Neel – Unsplash

Ils sont loin, les débuts de ChromeOS. Lancé au début des années 2010, le système d’exploitation léger de Google a su s’améliorer pour devenir toujours plus fonctionnel, s’affranchissant progressivement de la nécessité d’être toujours connecté à Internet et répondant à des besoins plus variés. Ceci lui a permis de connaître une belle carrière, que l’on ne lui aurait pas forcément prédite à ses débuts.

Sa dernière mise à jour majeure en cours de déploiement, la version 128, va bien évidemment dans ce sens, et ajoute plusieurs fonctionnalités bien de notre époque et plutôt bienvenues. La plus notable est sûrement la plus pratique, puisqu’elle s’inspire grandement de Windows Snap, qui permet d’organiser les fenêtres ouvertes.

Le nouvel outil de disposition des fenêtres de ChromeOS 128 // Source : Google

Comme sur l’OS de Microsoft, de multiples options de disposition s’affichent lorsque le curseur est placé sur le bouton permettant d’agrandir une fenêtre. Si les possibilités sont moins nombreuses que sur Windows 11, la fonctionnalité reste néanmoins pratique et aura de quoi faire gagner beaucoup de temps aux adeptes du multitâche.

La reconnaissance de texte, une fonctionnalité bien pratique

Google ajoute également l’extraction de caractères dans l’application Appareil photo de ChromeOS. La fonctionnalité ressemble beaucoup à ce que l’on trouve déjà sur d’autres systèmes d’exploitation, notamment les smartphones, et permet de copier facilement du texte présent sur n’importe quel document pris en photo.

L’outil prend en charge 77 langues différentes, et Google assure qu’elle fonctionne aussi bien avec des caractères agencés verticalement qu’horizontalement. De plus, l’outil permet de « rechercher du texte à partir des images, lire du texte à partir d’images via un lecteur d’écran, et créer des PDF recherchables à partir d’images », selon la firme américaine dans un billet de blog.

L’Appareil Photo de ChromeOS peut désormais reconnaitre les caractères sur une photo // Source : Google

Une mise à jour qui met à l’honneur l’accessibilité, la simplicité et la lisibilité

ChromeOS 128 permet de gérer les autorisations liées aux caméras et aux microphones plus simplement, en les rendant accessibles directement depuis le panneau de contrôle des applications dans les paramètres du système. Là où, auparavant, cette fonctionnalité pouvait uniquement être configurée à deux endroits différents.

Dans la foulée, Google a ajouté un contrôle automatique du gain des microphones, permettant aux applications les utilisant d’optimiser leur volume lors d’un appel ou d’un enregistrement audio.

Le panneau des notifications a également droit à sa petite amélioration, et « différencie visuellement de manière significative les notifications épinglées des autres notifications pour refléter leur différence ».

Dernier point, mais non des moindres : l’outil Loupe de ChromeOS peut fonctionner de concert avec ChromeVox, le lecteur d’écran intégré pour les Chromebook, et adapter sa position en fonction des mots actuellement lus à voix haute par l’appareil. Une amélioration qui s’adresse en particulier aux personnes malvoyantes, et qui est un bon point supplémentaire pour l’accessibilité d’un système d’exploitation qui a su se frayer une place de premier choix dans de nombreuses écoles.