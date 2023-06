iOS 17 : choisir la messagerie à utiliser avec Siri devient plus simple

La bêta 2 d'iOS 17 a été publiée et apporte son lot de nouveautés. Parmi elles, la possibilité de choisir plus facilement l'application pour envoyer des messages avec Siri.

Apple travaille activement à peaufiner iOS 17 avant sa sortie officielle qui aura lieu en septembre prochain, à l’occasion de la présentation des iPhone 15. Dans les nouveautés qui font leur apparition avec la publication récente de la bêta 2, il y a la possibilité de choisir la messagerie que l’on souhaite utiliser avec Siri.

Choisissez plus facilement la messagerie à utiliser avec Siri

Cela fait plusieurs années que Siri prend en charge toutes les messageries et pas seulement iMessage ou les SMS. Toutes les applications de messagerie instantanée y passent et l’on peut préciser à l’assistant vocal laquelle on désire utiliser lors de la dictée d’un message : WhatsApp, Messenger, Telegram, etc.

Jusqu’à présent, Siri utilisait par défaut l’application Messages d’iOS. Dans la bêta 2, c’est désormais réglé : juste avant d’envoyer un message à un contact, on peut sélectionner l’application de son choix, si l’on n’avait pas précisé à Siri laquelle utiliser.

Pourquoi Apple lâche du lest avec Siri

Une option qui va tout de même dans le sens des différentes législations dans le monde entier. Elles empêchent de plus en plus les grandes entreprises du numérique à ne pas privilégier leurs propres services sur leurs plateformes. C’est notamment le cas du Digital Markets Act de l’Union européenne, entré en vigueur il y a peu. Apple a d’ailleurs fait l’objet d’enquêtes pour avoir donné la priorité à ses services sur des services tiers, comme le rappelle 9to5Mac.

Cependant, le sideloading sur iOS17 et iPadOS 17 n’a pas été annoncé par Apple lors de la WWDC 2023. Il s’agit de la possibilité d’installer des applications sans utiliser l’App Store, ce qui ouvre de fait la voie à d’autres magasins d’applications. Tout porte à croire qu’Apple le mette en place le plus discrètement possible et potentiellement au sein de l’Union européenne uniquement.

