Pourquoi une icône de cadenas barré apparaît lorsque vous échangez des SMS entre un iPhone et un Android

Une mise à jour récente chez Google fait disparaître l'icône indiquant la non-sécurisation des messages envoyés entre iPhone et Android. La mise en place du RCS chez Apple, avec l'arrivée d'iOS 18, n'est pas simple.

Les messages en RCS, Rich Communication Services, se présentent comme la suite logique des SMS. Ils embarquent avec eux un chiffrement des conversations de bout en bout, une mesure applicable entre services similaires. La bonne nouvelle : Apple sera compatible RCS. La mauvaise nouvelle : Apple et sa messagerie ne répondent pas encore à cette nouvelle standardisation, un message envoyé depuis un appareil Android vers un appareil Apple est automatiquement converti en SMS, mais cela pourrait changer.

Une non-information

Le RCS n’est pas une nouvelle technologie, les premières ébauches datent de 2008 avec une arrivée en 2016, c’est un nouveau protocole de messagerie dont Google s’est fait le faire de lance pour l’imposer, remplaçant ainsi le système SMS et pouvant faire face aux nouvelles applications de messageries telles que Facebook Messenger ou WhatsApp. L’avantage de ce système reposant sur le fait que ce standard peut être utilisé par n’importe quel constructeur de smartphone et sur n’importe quel appareil. N’importe quel constructeur sauf Apple et ses appareils qui n’adoptent pour le moment pas ce standard.

En conséquences, on pouvait alors voir sur Google Messages une icône indiquant que si vous échangiez des conversations entre Android et iPhone, un cadenas non sécurisé afin de vous avertir. Depuis une récente mise à jour de Google Messages, repérée par 9to5Google cette icône semble avoir disparu. Google Messages n’indique plus que le chiffrement de bout en bout (E2EE) n’est pas disponible dans les conversations RCS de l’iPhone.

Avant / Après Google Message // Source : 9to5Google

Les systèmes de messageries étant tellement différent, Google ne paraît plus vouloir se donner la peine de noter le manque de chiffrement entre les discussions Android et iOS, les utilisateurs finaux ne pouvant rien y faire pour le moment. Les utilisateurs Android pouvant eux forcer le passage au SMS en quelques clics si jamais le RCS venait à provoquer des erreurs de communication.

Une adoption tardive

Le militantisme de Google semble pourtant payer puisque Apple a annoncé vouloir mettre en place le RCS sur ses appareils. La firme de Cupertino précise cependant que la norme RCS ne remplacera pas iMessage. Des tests sont en cours avec les versions beta d’iOS 18, on peut maintenant imaginer que le protocole arrivera dans sa version finale avec toutes ses fonctionnalités lors de la sortie définitive de l’OS prévue à l’automne.

