L’iPad contrôlera toujours votre maison connectée, mais pas totalement…

On pensait que l'iPad ne pourrait plus être utilisé en tant que hub domestique pour le contrôle des appareils domotiques. Apple rétorque que si, tout en précisant que l'iPad ne pourra pas utiliser les nouvelles fonctions de l'application Maison, notamment avec les appareils Matter qui vont arriver.

On plébiscite souvent la communication d’Apple, mais il faut dire que là nous sommes un peu perdus. Il y a quelques jours, une mention était découverte dans la deuxième beta d’iOS 16 qui laissait entendre que l’iPad pourrait ne plus servir de hub pour la maison connectée.

À la suite de cette petite polémique, la marque à la pomme a souhaité clarifier la situation en s’adressant à The Verge.

Apple dit que « l’iPad ne perd pas la prise en charge de ce qu’il peut déjà faire, mais il ne recevra pas une mise à niveau importante qui sera disponible plus tard ». L’iPad pourra toujours fonctionner en tant que hub domestique, mais sans les nouveautés.

L’arrivée de Matter comme explication

The Verge rappelle que l’application Maison va changer d’architecture, bien qu’on ne sache pas en quoi cette nouvelle architecture consiste. Cependant, avec cette dernière, l’iPad risque de ne plus fonctionner aussi bien pour piloter vos appareils connectés.

Catherine Franklin, porte-parole d’Apple a déclaré que « Parallèlement à ces versions, l’app Home introduira une nouvelle architecture pour une expérience encore plus efficace et fiable. Étant donné que l’iPad ne sera pas pris en charge en tant que hub domestique avec la nouvelle architecture, les utilisateurs qui comptent sur l’iPad à cette fin n’ont pas besoin de mettre à jour l’architecture Home et peuvent continuer à profiter de toutes les fonctionnalités existantes ».

Les iPad ne pourront pas utiliser les objets connectés qui fonctionnent avec le protocole Matter, qui sera lancé dans quelques mois. Il faudra utiliser une Apple TV HD, Apple TV 4K, un HomePod ou un HomePod mini en tant que hub domestique pour profiter de la nouvelle architecture de Maison. Mais tous les autres appareils (éclairage, prise, électroménager, etc.) déjà fonctionnels pourront continuer d’être pilotés par la tablette à la pomme.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.