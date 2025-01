Vous voulez un téléphone toujours chargé ? Cette machine vous fait cette promesse pour 300 €

Chaque année ou presque au CES, une entreprise prétend régler le problème N° 1 de nos smartphones modernes : l’autonomie. 2025 n’échappe pas à la règle avec Swippit.

Crédit : Swippit

Avec son allure de grille-pain connectée, la machine a fait sensation au CES. Comme Cnet, The Verge ou 9to5Google le relève, le Swippit Hub vend le rêve d’un téléphone jamais à court de jus. Exit les chargeurs 120 watts ou les batteries à 7000 mAh, l’entreprise promet modestement de « réinventer la façon dont vous rechargez votre téléphone ».

Derrière ces arguments marketing bien rodés se cache en fait une idée très simple : celle de coller en permanence une batterie externe à son smartphone. Batterie qui, une fois vide, est troquée en deux temps, trois mouvements contre une pleine. Ainsi, plus besoin de se préoccuper de son pourcentage de batterie, vous pouvez changer de batterie quand ça vous chante.

5 secondes pour 3700 mAh

Concrètement ; le système Swippit se compose en deux appareils. Une coque contenant une batterie externe que vous devez coller à votre téléphone (Le « Link ») et une machine contenant des batteries de remplacement toujours chargées (le « Hub »). Une fois la batterie externe de votre coque à plat, il suffit d’installer le téléphone dans la fente du hub pour que la machine éjecte la batterie vide, la mette en charge et et la remplace par une pleine.

Crédit : Swippit

En quelques secondes à peine et après ce qui ressemble plus à une bête échange de batterie qu’a une véritable « réivention » de notre quotidien, l’utilisateur ou l’utilisatrice de Swippit repart avec une batterie de 3700 mAh prête à redonner un coup de peps à son mobile.

Le retour des batteries interchangeables

Mais si, sur le papier l’idée peut paraître assez maligne, elle vient aussi avec quelques limitations techniques. Tout d’abord, il faut accepter de rajouter une coque plutôt lourde et imposante à son téléphone. Deuxièmement, les coques propriétaires ne sont disponibles qu’en format iPhone pour le moment, même si Swippit prévoit à priori de développer ses accessoires pour les Galaxy S et smartphones Google.

Enfin, et ce n’est pas négligeable, le prix de l’appareil est élevé. Un Hub + une coque coûte environ 330 $ (soit 320 € en conversion brute, l’appareil n’étant pas vendu en Europe pour le moment). Et ce prix prend en compte une décote spéciale CES puisqu’à son lancement officiel, le prix total sera dans les environs de 450 $.

C’est un peu cher payé pour résoudre un si petit souci du quotidien. Surtout quand on se souvient d’un monde où il était facile de directement changer la batterie de son téléphone sans avoir à passer par une machine complexe et coûteuse.