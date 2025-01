Switch 2 : avant sa (probable) officialisation demain, la console fait encore l’objet de petites indiscrétions

Si de nombreuses sources semblent désormais pointer vers une officialisation de la prochaine console de Nintendo le 16 janvier, cela n’empêche pas Internet de gâcher encore un peu la surprise.

Crédit : Unsplash

Après des mois d’attente, il semblerait que la Switch 2 soit plus proche que jamais d’une officialisation de la part de Nintendo. En début de semaine, plusieurs sources évoquaient une annonce le 16 janvier 2025 et, depuis, d’autres rumeurs et bruits de couloirs ont encore fait monter la sauce sur le sujet.

Tout d’abord, question timing, il semblerait que des petits indices aient été disséminés sur X ces dernières heures. Walmart, l’immense chaîne d’hypermarché américaine, a en effet publié un tweet à l’allure innocente, mais qui cache des références à la future commercialisation de la console.

Clin d’œil sur clin d’œil

Comme le relève Forbes, le compte Walmart Canada Gaming a publié une image d’une mascotte Mario sobrement légendée « Hey Mario ». Si le tweet en lui-même peut laisser songeur, il revêt un caractère encore plus intrigant quand on sait qu’exactement la même image a été utilisée en 2016 pour dévoiler la toute première bande-annonce de la Switch première du nom.

Hey, Mario 👋 pic.twitter.com/BTyU8RXl94 — Walmart Canada Gaming (@WalmartCAGaming) January 14, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comme un clin d’œil à l’annonce de la précédente console, ce tweet est d’autant plus signifiant que Walmart Canada a pour mauvaise habitude de souvent gâcher les grandes annonces vidéoludiques. En 2018, la marque avait notamment annoncé un peu trop en avance tout un tas de jeu Bethesda.

Histoire de nourrir un peu la hype, Nintendo of America y est aussi allé de son petit tweet le même jour. Au-dessus d’une courte vidéo tirée de Super Mario Party Jamboree, le compte de la marque a innocemment écrit « Drinking the milk, spilling the tea », ce qui pourrait se traduire littéralement par « Boire le lait, renverser le thé ». Mais « spilling the tea » au sens figuré signifie aussi dévoiler des secrets ou cracher le morceau. Il est donc probable que Nintendo ait fait un clin d’œil au clin d’œil de Walmart.

3 téraFLOPS pour la Switch 2 ?

Au delà de cette esbroufe marketing, des détails plus techniques ont encore émergé sur la future Switch 2. Un internaute souvent bien informé sur les plans de Nintendo a posté sur le forum Famiboards des informations sur la carte graphique qui pourrait équiper la console.

D’après The Game Post, la console pourrait atteindre 1,72 téraFLOPS en mode portable et 3,09 téraflops accrochés à son dock. C’est largement plus que la Switch première du nom qui se limitait à 0,5 TFLOPS et même plus que le Steam Deck qui monte à 1,6 TFLOPS.

Pour aller plus loin

Nintendo Switch 2 : à quel prix peut-on s’attendre ? Notre analyse

Enfin, des spéculations de GameRant autour d’un bouton mystère laissent aussi penser que la Switch 2 serait doté d’une fonctionnalité de chat surnommé « Campus ». Cette dernière laisserait les joueurs et joueuses discuter entre eux lors de session de jeu. Une théorie à prendre avec des pincettes tant Nintendo est réservée sur les fonctionnalités d’échange débridées sur sa plateforme.