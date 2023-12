Seriez-vous intéressé par une bague connectée de santé ?

Alors que les bagues de santé sont en plein essor, on aimerait en savoir plus sur votre intérêt pour cette nouvelle catégorie de produits. Dites-nous tout dans notre sondage de la semaine.

Depuis quelques années, les initiatives se multiplient pour proposer des bagues connectées toujours plus performantes dans les mesures de santé. Outre le leader du secteur, Oura — dont on a pu tester récemment l’Oura Ring 3 — on trouve également des acteurs avec des modèles moins chers, comme l‘Ice Ring, là aussi testée tout récemment. Surtout, Oura, Ultrahuman et Circular auront bientôt fort à faire avec l’arrivée attendue de Samsung dans ce domaine avec la Samsung Galaxy Ring.

Il faut dire que si les bagues connectées existent depuis un moment, c’est bel et bien le modèle des bagues de santé, avec suivi du sommeil, de l’activité ou de la fréquence cardiaque, qui semble prendre les devants. La bague française Aeklys, une des rares à proposer le paiement sans contact à l’aide d’une puce NFC, ne permettra prochainement plus de profiter de cette fonction de paiement.

Êtes-vous partants pour les bagues connectées ?

Alors que le marché des bagues connectées est en plein essor, nous souhaitions justement avoir votre avis sur ce nouveau type d’appareil. Seriez-vous intéressé pour utiliser un anneau de santé pour suivre votre sommeil ? N’hésitez pas à nous le dire en répondant au sondage de la semaine.

Oui, en complément de ma montre connectée

Oui, à la place d'une montre connectée

Non, je n'aime pas porter de bague

Non, j'ai déjà une montre connectée qui me suffit

Non, je ne souhaite pas surveiller mes données de santé

J'ai besoin de tester avant de me faire un avis

Par ailleurs, si vous souhaitez argumenter un peu plus que les seules propositions du sondage, n’hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. L’article sera remonté en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage et les commentaires les plus pertinents.