Samsung annonce un élégant quatuor de bracelets pour ses Galaxy Watch 5

En Corée, Samsung dégaine deux nouveaux bracelets métalliques, déclinés chacun en deux couleurs et deux tailles. Ils sont élégants, mais leurs prix s'annoncent salés.

Samsung a dévoilé en Corée, pour ses Galaxy Watch 5 / Watch 5 Pro, quelques bracelets un peu plus sexy que ceux en plastiques fournis par défaut sur ses montres connectées. En l’occurrence, deux modèles sont d’actualité, chacun décliné en deux coloris (argent et noir) et deux tailles (40 et 44 mm).

Le premier est un bracelet à maillon surnommé « Link Bracelet » qui peut s’adapter uniquement aux Galaxy Watch 5 Pro. Le second est un bracelet milanais plus classique, similaire à celui proposé sur les Apple Watch, mais avec un système de fermeture différent, compatible pour sa part avec les Galaxy Watch 5 classiques.

Des bracelets élégants pour les Galaxy Watch 5

Comme le précise GSMArena, Samsung propose ces bracelets en vente à l’unité, mais aussi en bundle pour l’achat d’une nouvelle Galaxy Watch 5 / 5 Pro en Corée. Les prix locaux nous donnent d’ailleurs une première idée de ce qu’il faudrait attendre en termes de placement tarifaire dans le cas d’une sortie européenne. Sur place, le bracelet à maillon est vendu 253 000 wons (soit environ 180 euros hors taxes), tandis que le bracelet milanais se négocie à 99 000 wons (soit un peu plus de 70 euros HT).

Bracelet à maillon de la Galaxy Watch Pro 5 // Source : Samsung

On connait aussi les prix locaux pour les bundles : la Watch Pro 5 avec bracelet à maillon est affichée à 599 000 (435 euros HT), tandis que la Watch 5 classique avec bracelet milanais se limite à 339 000 wons (243 euros HT) en version 44 mm (contre 229 euros pour le modèle 40 mm).

Bracelet milanais de la Galaxy Watch 5 // Source : Samsung

On ignore à ce stade si ces bracelets arriveront bien jusqu’à nous, mais on note tout de même que le bracelet milanais est déjà affiché sur le store français de Samsung (sans stock disponible toutefois), à un tarif de 99,90 euros. On peut également sélectionner l’option à l’achat sur le store français, mais là aussi la mention rupture de stock nous empêche d’aller plus loin. À titre informatif, le prix d’une Galaxy Watch 5 40 mm Bluetooth avec bracelet milanais s’élève à 359 euros avec une remise de 20 euros, pour un total de 339 euros donc. Nous avons contacté Samsung France pour tenter d’en savoir plus.

