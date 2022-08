Galaxy Watch 5 Pro : Samsung triche sur l’épaisseur de sa montre

Vous l'attendiez fine ? Elle l'est beaucoup moins que prévu. Dans ses mesures pour déterminer l'épaisseur de la Galaxy Watch 5 Pro, Samsung omet sciemment de prendre en compte le capteur BioActive... visiblement trop épais à son goût.

Samsung triche sur l’épaisseur et le poids annoncés pour sa Galaxy Watch 5 Pro. C’est ce que l’on retient des mesures effectuées indépendamment par le blog DC Rainmaker, avec un pied à coulisse numérique. Instrument de mesure en main, la nouvelle montre connectée du géant coréen se montre sensiblement plus épaisse que ce qui est officiellement indiqué : 15,2 mm, contre 10,5 mm selon Samsung. Cette différence notable contredit une bonne partie du discours de la marque, qui louvoie également sur la question du poids de sa nouvelle tocante haut de gamme.

« L’épaisseur mesurée de la Galaxy Watch 5 Pro était de 15,2 mm, soit environ 50 % de plus que les 10,5 mm annoncés. Et le poids ? Plus du double de la spécification. Apparemment, Samsung n’inclut pas le poids du bracelet dans ses mesures (bien qu’aucune mise en garde ne soit déclarée) », explique le blog.

La concurrence en fait autant (mais est-ce vraiment une excuse ?)

Cette différence d’épaisseur vient en réalité d’une mesure filoute de Samsung, qui se contente de prendre en compte l’épaisseur du cadre de sa Galaxy Watch 5 Pro, sans mesurer également le gros capteur BioActive qui dépasse de la partie inférieure de la montre. Seule une partie du châssis est donc mesurée. En l’occurrence, Samsung peut difficilement plaider l’erreur puisque ces mesures avaient été faites correctement sur les anciennes versions de la montre.

Cela dit, si Samsung triche sur l’épaisseur réelle de la Galaxy Watch 5 Pro, la protubérance accrue de son capteur BioActive n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Plus saillant, ce capteur permettrait un meilleur contact avec la peau de l’utilisateur… et de ce fait des relevés plus précis. C’est du moins ce que Samsung avançait récemment dans un communiqué : « avec une surface accrue et un contact plus direct avec votre poignet, la Galaxy Watch 5 suit les mesures de santé avec encore plus de précision que la Galaxy Watch 4 ».

Notons en parallèle que Samsung est malheureusement loin d’être le seul à filouter sur l’épaisseur de ses montres connectées. Apple et Garmin en font visiblement autant. DC Rainmaker s’est amusé à vérifier : la Watch Series 7, qui devrait théoriquement faire 10,7 mm d’épaisseur, fait en réalité 13,1 mm ; tandis que la Garmin Forerunner 255 Music caracole à 14 mm… contre 12,9 mm sur sa fiche de spécifications. À l’inverse, la Fitbit Sense fait bel et bien 12,35 mm d’épaisseur, comme annoncé sur sa page officielle.

