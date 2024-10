Les montres connectées proposent de nombreuses mesures, applications et fonctionnalités. Mais pour vous, quel est le principal intérêt ? C’est ce qu’on souhaite savoir dans notre sondage de la semaine.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Depuis une dizaine d’années, les montres connectées ont pris leur essor. Si les premiers modèles étaient relativement basiques, avec des fonctions qui semblaient les orienter davantage vers des smartphones au poignet, les marques communiquent de plus en plus sur les fonctions de suivi sportif et de santé.

Ainsi, s’il est possible d’installer des applications tierces sur les modèles Wear OS ou watchOS, les montres de Garmin, Polar, Coros ou Suunto se destinent avant tout à un usage sportif. Du côté de Withings, c’est le suivi de santé qui est plébiscité. Enfin, la plupart des montres permettent, à l’instar des bracelets connectés, de retrouver les notifications au poignet.

Un autre usage de plus en plus mis en avant concerne le paiement sans contact, que ce soit depuis Google Wallet, Apple Pay, Samsung Wallet ou Garmin Pay.

Plutôt les applications, le sport, la santé, les notifications…?

Et vous, à quoi vous sert principalement votre montre connectée ? Bien évidemment, plusieurs usages sont possibles, mais on cherche ici à savoir quel est l’usage premier qui vous intéresse sur votre toquante numérique. Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Quel est le principal usage que vous avez de votre montre connectée ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. Le suivi de forme / santé

Les entraînements sportifs

Les applications tierces

Les notifications au poignet

Le paiement sans contact

Comme chaque semaine, cet article sera mis à jour vendredi prochain avec les résultats du sondage. Nous en profiterons également pour remonter les commentaires les plus pertinents ou les remarques, n’hésitez donc pas à développer votre réponse dans la rubrique des commentaires ci-dessous.