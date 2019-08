Ce lundi, Fossil a dévoilé sa toute dernière montre connectée sous WearOS, la Fossil Gen. 5. Comme son nom l’indique, elle succède à la Fossil Q 4, mais devrait proposer une meilleure autonomie et intègre désormais un haut-parleur.

Si le secteur des montres connectées est trusté par Apple, Samsung ou Huawei, d’autres fabricants ne sont pas en reste. Le groupe Fossil propose ainsi depuis plusieurs années des smartwatches non seulement pour sa propre marque, mais également sous les marques Mont-Blanc, Armani ou Louis Vuitton.

Après la Fossil Q 4 lancée il y a un an, Fossil a logiquement dévoilé ce lundi son nouveau modèle, la montre Fossil Gen. 5. Si celle-ci abandonne le Q, on retrouve néanmoins les principales caractéristiques du modèle précédent, avec une puce Snapdragon 3100 de Qualcomm, un écran OLED de 1,28 pouce avec une densité de 328 pixels par pouce, un boîtier en acier inoxydable, 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. La Fossil Gen. 5 intègre également une puce GPS en plus des connectivités NFC, Bluetooth et GPS. La Fossil Gen. 5 est également résistante à l’eau jusqu’à 3 ATM et permet d’analyser le rythme cardiaque. Enfin, la montre propose toujours trois boutons intégrés sur la tranche droite. Deux modèles sont proposés — en noir ou en bronze — avec une épaisseur de 12 mm et un diamètre total de 44 mm.

Une meilleure autonomie annoncée et des haut-parleurs intégrés

L’une des principales nouveautés apportées par Fossil pour sa Gen. 5 réside dans son autonomie. Le constructeur annonce une autonomie d’une journée, avec quatre modes de batterie « intelligente » proposés. Du côté de la recharge, Fossil annonce 80 % de recharge en 50 minutes.

L’autre nouveauté de la Fossil Gen. 5 est l’ajout de haut-parleurs. Il sera donc possible d’interagir directement avec la montre pour répondre aux appels téléphoniques. Les haut-parleurs permettent également d’utiliser directement Google Assistant sur la montre sous Wear OS, ou d’écouter de la musique à son poignet.

La Fossil Gen. 5 sera disponible au prix de 299 euros en deux coloris : noir ou doré.