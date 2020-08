TicWatch GTX : Mobvoi lance une montre connectée à 60 euros avec 10 jours d’autonomie

Le constructeur Mobvoi a annoncé sa nouvelle montre connectée, la TicWatch GTX. Une montre capable de fonctionner pendant plus d'une semaine, vendue à 60 euros... et qui fait l'impasse sur Wear OS de Google.

Lorsqu’on pense aux montres connectées du marché, ce sont surtout les modèles d’Apple, de Samsung, de Huawei, de Fitbit ou de Fossil qui viennent en tête. Mobvoi a cependant réussi à se faire un nom ces dernières années avec ses montres connectées TicWatch. Comme Fossil, le constructeur chinois a pris jusqu’à présent le parti d’équiper ses toquantes numériques de puce Snapdragon Wear et du système Wear OS de Google. Une stratégie finalement abandonnée pour le dernier né de Mobvoi.

Le constructeur a, en effet, annoncé jeudi sa nouvelle montre connectée, la TicWatch GTX. Comme les modèles précédents, il s’agit d’une montre complètement connectée avec un écran numérique, et non pas d’une montre hybride avec aiguilles. Seulement, pour ce modèle, Mobvoi a décidé de se passer du système Wear OS de Google. À la place, le constructeur a préféré utiliser un système maison. Principal avantage de cette solution : une large autonomie. Alors que nombre de montres sous Wear OS ne tiennent pas plus de deux jours, Mobvoi annonce 7 jours d’autonomie sur la TicWatch GTX avec un usage normal, et jusqu’à dix jours en activant le mode économie d’énergie, pour une batterie de 200 mAh.

Un lecteur de rythme cardiaque et une étanchéité IP68

Pour les autres caractéristiques, la TicWatch GTX profite d’un écran rond LCD TFT de 1,28 pouce affichant 240 x 240 pixels. Elle est compatible Bluetooth pour la connexion avec le smartphone et profite de deux boutons. Le constructeur chinois annonce également une certification IP68 garantissant l’étanchéité de la montre.

Concernant les fonctionnalités, la smartwatch est capable de faire un suivi d’entraînement sur 14 sports différents, propose aussi des suivis du sommeil et du rythme cardiaque ainsi qu’une personnalisation des cadrans. La montre est compatible avec tous les smartphones Android à partir de la version 6 de l’OS et tous les iPhone dotés d’iOS 12 ou d’une version supérieure.

Enfin, dernier argument en faveur de la TicWatch GTX et non des moindres : son prix. Le constructeur annonce un tarif de 59,99 euros pour sa nouvelle montre connectée. Elle ne sera disponible qu’en un seul format et uniquement en noir, à partir du 3 septembre prochain.