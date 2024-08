Comment Plaud NotePin veut révolutionner la prise de note grâce à ChatGPT

Besoin d’un outil léger et facile à utiliser pour enregistrer et transcrire vos conversations ? Le NotePin de Plaud pourrait bien être le dispositif d’IA qu’il vous faut, si les applications déjà disponibles sur les smartphones ne vous conviennent pas.

Le NotePin se veut discret et peut être accroché partout // Source : Plaud

Le Rabbit r1 et le Humane AI Pin nous ont appris une leçon précieuse : aussi prometteuses que soient les IA comme ChatGPT et Gemini, elles ne permettent pas encore de révolutionner le marché des gadgets, prêts à détrôner nos bons vieux smartphones. Cependant, de bonnes idées d’accessoires dédiés commencent à émerger, à l’instar du Note conçu par Plaud : un petit appareil dédié à la traduction, à l’enregistrement et à la transcription de conversations.

L’entreprise vient de lancer les précommandes d’une déclinaison plus petite : le NotePin. Exit le format carte bancaire, l’appareil se présente sous la forme d’une pilule qui n’est pas sans rappeler les premiers Fitbits. Conçu pour être porté pratiquement partout, du poignet au cou et même accroché à un vêtement, il promet une autonomie de près de 20 heures d’enregistrement continu.

Toutefois, le NotePin n’est pas conçu pour fonctionner aussi longtemps, pour enregistrer l’ensemble de nos échanges vocaux d’une journée, puisqu’il faut appuyer dessus pour le lancer. L’appareil s’adresse clairement aux étudiants et aux professionnels qui ont régulièrement besoin de transcrire ou de résumer des cours, des réunions ou des entretiens.

Avec sa facilité d’utilisation, sa discrétion et son autonomie, il s’agit manifestement d’un outil utile et d’un bon prétexte pour utiliser les capacités offertes par l’intelligence artificielle le plus souvent possible. C’est d’ailleurs l’un des arguments majeurs avancés par Plaud.

Faut-il s’extasier devant le NotePin ?

Alors, y a-t-il un piège ? Un tel appareil ne peut que susciter des inquiétudes quant à la confidentialité des utilisateurs et de leurs interlocuteurs. Plaud se veut rassurant et nous assure que les données enregistrées, comme l’audio, ne sont pas envoyées vers des serveurs distants. Seules les retranscriptions sont transférées à OpenAI pour permettre à GPT-4 d’opérer sa magie, si bien que les questions relatives à la protection de la vie privée sont les mêmes que pour toute utilisation d’une telle intelligence artificielle.

La question de l’utilité du NotePin (et du Note dans la foulée) se pose également, car ces appareils nécessitent l’application mobile de Plaud pour fonctionner. Avec son prix de 169 dollars, on peut se demander si le dernier produit de l’entreprise ne peut pas être simplement remplacé par un smartphone et une application dédiée à la retranscription. D’autant que les constructeurs – Google, Samsung et Apple en tête – déploient progressivement des solutions directement intégrées aux Pixels et autres iPhone.

Le NotePin de Plaud a toutefois l’avantage d’être spécialisé dans un domaine particulier, et il faudra attendre septembre, date des premières livraisons aux États-Unis, pour savoir s’il le fait proprement. La société propose un service gratuit permettant d’enregistrer jusqu’à 300 minutes de conversations par mois, et une formule à 79,00 € par an permettant de passer ce cap à 1200 minutes, plus quelques fonctionnalités avancées.