À leur tour, les iPad et iPad Air auraient droit à un nouveau clavier

Selon des informations obtenues par Mark Gurman, Apple travaillerait au lancement de nouveaux claviers Magic Keyboard voués cette fois aux iPad « classiques » et aux iPad Air.

L’actuel Magic Keyboard sur un iPad Air // Source : Apple

Une fois n’est pas coutume, la newsletter PowerOn de l’indéboulonnable Mark Gurman nous renseigne sur les futurs projets d’Apple. Si la marque s’apprête à annoncer ses iPhone 16 (attendus le 9 septembre prochain) et qu’une première fournée de Mac sous processeurs M4 devrait se concrétiser cet automne, c’est d’un produit nettement plus modeste dont nous parle cette semaine le journaliste de Bloomberg : le clavier Magic Keyboard des iPad « classique » et des iPad Air.

On apprend en effet que cet accessoire serait renouvelé pour les tablettes entrée et milieu de gamme d’Apple, mais sans pour autant adopter le design « premium » en aluminium du nouveau Magic Keyboard, lancé en mai dernier pour les iPad Pro M4. En l’occurrence, Apple se contenterait d’une révision plus modeste de ce clavier, et miserait donc sur un revêtement en silicone proche de celui qu’on connaissait déjà. De nouvelles touches seraient par contre d’actualité.

Vers une rangée de raccourcis ?

Selon les informations de Mark Gurman, ce nouveau Magic Keyboard pour iPad et iPad Air adopterait en effet une rangée de touches de raccourcis, ce qui constituerait une nouveauté intéressante pour l’iPad Air. Et pour cause, son Magic Keyboard actuel ne dispose pas de ces touches.

Le nouveau Magic Keyboard des iPad et iPad Air disposerait d’une rangée de raccourcis, comme ici, sur le nouveau Magic Keyboard des iPad Pro // Source : Apple

Ce nouveau clavier se déclinerait quoi qu’il en soit en plusieurs tailles pour prendre la place du Magic Keyboard Folio de l’iPad classique (introduit en 2022 avec l’iPad 10), mais aussi celle du Magic Keyboard d’ancienne génération (lancé courant 2020, avec les anciens iPad Pro, mais également compatible avec l’iPad Air).

Son lancement pourrait toutefois n’intervenir qu’en 2025, selon Mark Gurman, avec l’objectif de simplifier l’actuelle gamme de claviers détachables proposée par Apple. Une bonne chose dont on commence déjà à voir les contours : la firme a récemment retiré de son catalogue les vieux claviers Smart Keyboards qui utilisaient toujours (accrochez-vous) des touches papillons… pourtant abandonnées depuis longtemps sur les différents MacBook.