Si vous aviez pris l’habitude de parler à votre enceinte Google Home en l’activant à l’aide d’un « Dis, Google », il faudra revoir votre utilisation. Début juillet, Google a annoncé la fin de cette phrase d’accroche au profit d’un « Hey, Google ».

Actuellement, il est possible d’activer son enceinte Google Home à l’aide de deux mots clés distincts : « Okay Google » ou « Dis Google ». La seconde accroche est souvent plus appréciée, puisqu’elle permet d’activer la commande vocale de l’enceinte sans allumer Google Assistant sur son smartphone. Néanmoins, la firme de Mountain View a annoncé ce lundi qu’elle ne ferait pas long feu.

En effet, sur sa page de support, Google a annoncé que le mot clé « Dis Google » disparaîtrait dès le 2 juillet prochain. Il sera remplacé par « Hey Google ». Une manière pour la firme d’intégrer en France un mot-clé déjà disponible ailleurs dans le monde : « Nous avons remarqué que les utilisateurs étaient impatients d’adopter le mot clé « Hey Google » utilisé dans les campagnes de communication internationales ».

Uniquement deux mots clés partout dans le monde

La suppression de « Dis Google » fait donc suite à l’arrivée de « Hey Google », afin de ne pas multiplier les mots clés et donc les risques d’activation par erreur de l’enregistrement : « Cela nous permettra par ailleurs de concentrer nos efforts sur ces deux versions internationales (« Hey Google » et « Ok Google ») afin d’optimiser la reconnaissance vocale pour les utilisateurs français ».

Pour les utilisateurs ayant l’habitude de l’activation par « Dis Google », ça sera surtout un petit effort à faire pour changer leurs us et coutumes, mais nul doute qu’après quelques semaines ils s’y feront.