Mise à jour majeure pour le Sonos Ace : TrueCinema débarque et la réduction de bruit s’améliore

Après plusieurs mois de retard, Sonos a finalement déployé le 10 juin 2025 la mise à jour logicielle de son casque Ace intégrant, entre autres la fonction TrueCinema, une fonctionnalité promise depuis le lancement du produit en juin 2024.

Le casque Sonos Ace est disponible depuis plusieurs mois maintenant et lors de sa sortie, la marque avait annoncé l’arrivée d’une fonctionnalité très intéressante : TrueCinema. Cette technologie analyse les caractéristiques acoustiques de l’environnement d’écoute en utilisant une barre de son Sonos compatible pour mesurer la façon dont les ondes sonores se réfléchissent sur les différentes surfaces de la pièce. Parallèlement, les microphones intégrés au casque Ace déterminent la position exacte de l’utilisateur dans l’espace.

Cet ajustement de l’audio spatial 3D créé l’illusion que des haut-parleurs sont positionnés tout autour de l’auditeur. Le principe s’inspire de la technologie TruePlay déjà présente sur les enceintes Sonos, qui optimise automatiquement le rendu sonore en fonction de l’acoustique de la pièce.

Cette fonctionnalité était initialement prévue pour juillet 2024, puis reportée à la fin de l’année. Elle est désormais finalement disponible. Jason White, responsable logiciel chez Sonos, a justifié ce retard par la priorité accordée à la résolution des problèmes de l’application mobile, et cela n’est pas peu dire étant donné les soucis rencontrés.

Comparativement aux solutions concurrentes, TrueCinema s’intègre avec l’écosystème Sonos. Tandis qu’Apple propose l’Audio Spatial sur ses AirPods Max et que Sony développe des algorithmes de spatialisation sur ses casques WH-1000XM5 et WH-1000XM6 mais aucun fabricant ne propose une calibration aussi poussée basée sur l’analyse acoustique en temps réel de l’environnement d’écoute.

D’autres améliorations pour le casque Sonos

Avec cette nouvelle mise à jour, on peut aussi compter sur l’amélioration de la fonction TV Audio Swap, permettant désormais à deux casques Sonos Ace de recevoir simultanément l’audio d’une même barre de son (de la marque dont les modèles Arc Ultra, Beam et Ray.

En outre, la réduction active de bruit (ANC) du Sonos Ace bénéficie maintenant d’une personnalisation plus poussée qui exploite les capteurs embarqués pour s’adapter aux spécificités morphologiques de chaque utilisateur.

Le système est en effet capable de détecter automatiquement la présence de cheveux, lunettes ou accessoires vestimentaires susceptibles de compromettre l’étanchéité acoustique, ajustant ses paramètres en temps réel pour compenser les fuites sonores.

Enfin, notez aussi que les appels profitent désormais d’une plus grande clarté notamment via la fonction SideTone qui promet une sensation plus naturelle de la voix.