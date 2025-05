Sonos Ace : quand l’un des meilleurs casques sans fil de 2024 est 150 € moins cher

Le Sonos Ace est l’un des meilleurs casque de l’annĂ©e dernière avec de solides arguments audio spatial, ANC, confort premium, et surtout une intĂ©gration poussĂ©e dans l’écosystème de la marque. Chez Boulanger, une double remise permet de se le procurer Ă 349 euros contre 499 euros lors de sa mise en vente.

Sonos Ace // Source : Sonos

Le Sonos Ace, c’est la première incursion du géant multiroom dans le monde des casques audio. Un pari attendu, tant la marque s’est imposée comme un maître du son domestique. Ici, elle met la barre haut : audio spatial, design soigné, réduction de bruit active… et une vraie proposition premium. Un casque qui vise frontalement les cadors du genre comme le Sony WH-1000XM5 (mais pas la version XM6) ou le AirPods Max, mais avec ce petit supplément d’âme maison.

Un premier essai qui vise le haut du panier, sans trembler et qui marque un 9/10 par la rĂ©daction. Il est encore plus facilement recommandable avec cette promotion sur le site marchand Boulanger qui permet de l’obtenir avec une ristourne de 150 euros.

Le Sonos Ace en trois points

Un son spatial Dolby Atmos avec suivi dynamique de la tête (360 °)

Une bonne réduction de bruit et un mode transparence

Une intĂ©gration parfaite dans l’Ă©cosystème Sonos

Au lieu de 499 euros lors de son lancement, le Sonos Ace est aujourd’hui disponible en promotion Ă 349 euros sur Boulanger grâce Ă 120 euros de remise et 30 euros de rĂ©duction au panier.

Entre confort haut de gamme et son Dolby

Le Sonos Ace s’équipe de haut-parleurs maison de 40 mm, conçus pour délivrer un son neutre, précis et spacieux. C’est un casque taillé pour la scène : le mix est détaillé, la dynamique ample, et les aigus ne vrillent jamais. L’ANC est efficace, avec un mode Transparence clair et naturel. Côté spatialisation, Sonos intègre un suivi de tête dynamique (via Dolby Head Tracking), qui garde le son « ancré » à la source avec un véritable audio Dolby Atmos.

Autre point clé : le confort. Coussinets en mousse à mémoire de forme, arceau léger, revêtement doux au toucher, le Sonos Ace se porte pendant plusieurs heures sans fatigue. Et grâce à la réduction passive efficace, le casque est agréable même sans ANC activée. Le design est sobre, mais soigné, avec des finitions propres à la marque. Discret, mais premium.

Jusqu’à 30 heures d’autonomie, et une vraie expérience Sonos

Techniquement, le casque coche toutes les cases modernes : Bluetooth 5.4, codec aptX Lossless, Wi-Fi, multipoint pour connecter deux appareils en simultané, et port USB-C pour la recharge rapide. Dix minutes branchées suffisent pour récupérer trois heures d’écoute.

Mais là où Sonos veut vraiment marquer la différence, c’est avec l’intégration dans son écosystème : la fonction « TV Audio Swap » permet de récupérer instantanément le son de la TV (via la Sonos Arc) dans le casque. Idéal pour continuer un film ou une série sans réveiller le bâtiment.

Le Sonos Ace ne se contente pas de jouer dans la cour des casques haut de gamme, il s’intègre pleinement dans l’écosystème Sonos. Comme une enceinte du salon ou une barre de son de la marque, il apparaît directement dans l’application Sonos. L’interface reste claire, réactive, et permet de gérer le casque comme n’importe quel autre appareil : choix de la source, réglages audio, multiroom, son spatial ou bascule rapide entre les appareils. Cette continuité fait toute la différence pour ceux qui vivent déjà dans l’univers Sonos, nul besoin de switcher d’app ou de jongler avec les menus.

