Les AirPods restent la référence des écouteurs sans fil, même si Apple perd de sa superbe

L'institut Counterpoint Research a fait l'état des lieux du marché des écouteurs sans fil en 2021 et Apple reste loin devant la concurrence.

Après les montres connectées, il est temps de faire le bilan sur les ventes d’écouteurs sans fil en 2021. L’institut Counterpoint Research a ainsi publié, la semaine dernière, le bilan 2021 du marché des écouteurs sans fil, marque par marque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, comme pour les montres connectées, Apple reste largement devant ses principaux concurrents sur ce marché des écouteurs Bluetooth. La firme américaine a accaparé, à elle seule, 25,6 % de parts de marché en 2021. À titre de comparaison, le deuxième constructeur, Xiaomi, n’a obtenu quant à lui que 9 % de parts de marché. Le reste du classement s’opère ainsi :

Apple : 25,6 % de parts de marché Xiaomi : 9,0 % de parts de marché Samsung : 7,2 % de parts de marché JBL : 4,2 % de parts de marché Skullcandy : 4,0 % de parts de marché QCY : 3,1 % de parts de marché JLAB : 2,9 % de parts de marché BoAt : 2,9 % de parts de marché Edifier : 2,2 % de parts de marché

Un marché porté par les écouteurs pas chers

Signe d’un marché des écouteurs sans fil encore en développement et particulièrement fragmenté, les autres constructeurs obtiennent, ensemble, 39 % de parts de marché. Concrètement, on a donc un acteur qui vend plus d’un quart des écouteurs sans fil dans le monde, quatre autres qui vendent entre 4 et 9 % des écouteurs et tous les autres qui se partagent la moitié du gâteau sans jamais dépasser les 4 % de parts de marché.

Notons néanmoins une baisse conséquente pour Apple. En 2020, la firme américaine vendait, à elle seule, 30,2 % des écouteurs sans fil dans le monde et a donc subi une baisse de parts de marché de près de 5 points. En face, Samsung a réussi à tirer son épingle du jeu et passer de 6,7 à 7,2 % de parts de marché en un an.

Dans le détail, ce sont surtout les écouteurs proposés à un prix accessible qui ont fait croître le marché. Il s’est vendu 24 % d’écouteurs en plus en 2021 qu’en 2020. Une croissance portée essentiellement par le segment des écouteurs entre 50 et 100 dollars et à plus de 200 dollars souligne Counterpoint Research. Des segments qui ont surtout été portés par Xiaomi et JBL d’un côté et par Apple de l’autre.

