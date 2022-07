Les Epos GTW 270 Hybrid reçoivent la fonction qu’ils auraient dû avoir dès le départ

Le Danois Epos annonce cette semaine une nouvelle version de ses écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid. Pensés pour le gaming, ces derniers comprennent désormais une fonctionnalité réclamée depuis longtemps : la prise en charge du micro par leur dongle USB-C. Parfait pour une utilisation plus complète sur PC et consoles.

Entité créée en 2020 à partir de la joint-venture Sennheiser Communications (elle-même fondée par le géant de l’audio Sennheiser et le groupe Demant, spécialiste des prothèses auditives), Epos vient d’annoncer une nouvelle version de ses écouteurs sans fil gaming GTW 270 Hybrid. Compatibles Bluetooth 5.1, ces derniers disposent d’une connexion aptX à faible latence et d’une connectivité multi-point. Cette année, les voilà également dotés d’une nouvelle fonction : la prise en charge du micro par leur dongle USB-C.

Attendue de longue date, cette nouveauté permet une expérience sans fil complète tant sur smartphone que sur PC, PS5 ou Switch. Elle leur confère par ailleurs la dose de polyvalence supplémentaire réclamée par les joueurs misant avant tout sur la mobilité.

Une isolation sonore native… mais pas d’ANC à l’horizon

« Chez Epos, nous nous efforçons de perfectionner le matériel et les logiciels audio pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de jeu possible », a déclaré Maja Sand-Grimnitz, responsable marketing chez Epos. « C’est pourquoi nous avons incorporé au GTW 270 Hybrid (…) une nouvelle fonctionnalité de micro via le dongle USB-C. Cette fonctionnalité très attendue permet désormais aux joueurs d’utiliser le micro via le dongle, ce qui n’était pas possible auparavant, faisant de ces écouteurs l’outil ultime pour les jeux sur PC, sur console de salon et en déplacement ».

Source : Epos Source : Epos Source : Epos

Côté spécifications, Epos explique avoir étudié la forme de ses écouteurs pour permettre la meilleure acoustique possible, mais aussi pour isoler passivement l’utilisateur des bruits extérieurs. Il faudra s’en contenter puisque le constructeur ne propose toujours pas de réduction de bruit active sur cette nouvelle version des GTW 270 Hybrid. On reste également sur une autonomie estimée à 5 heures au niveau des écouteurs. Autonomie pouvant s’étirer en tout jusqu’à 20 heures grâce au boîtier de recharge.

Les nouveaux écouteurs d’Epos disposent toujours d’une certification IPX5 leur permettant de résister à la sueur et à la pluie. On retrouve également des commandes tactiles sur l’écouteur gauche et un câble adaptateur USB-A vers USB-C de 1,5 mètre.

Côté disponibilité, la nouvelle version des GTW 270 Hybrid est commercialisée dès à présent sur le site officiel d’Epos, à un tarif de 149 euros en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.