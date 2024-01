Ces écouteurs sans fil se rechargent à l’aide de la lumière du soleil

La marque Urbanista a annoncé des écouteurs sans fil et un casque qui peuvent récupérer de l'autonomie en se basant sur l'énergie solaire.

Dans le domaine de l’audio sans fil, les constructeurs ne manquent pas d’arguments pour différencier leurs différents produits. À quelques jours du lancement du CES de Las Vegas, la marque Urbanista a annoncé ce mercredi deux nouveaux produits qui se rechargent à l’aide de l’énergie solaire : le casque Urbanista Los Angeles 2 et les écouteurs Urbanista Phoenix 2.

Comme leurs noms l’indiquent, il s’agit, dans les deux cas, de la seconde génération de casque et écouteurs Los Angeles et Phoenix. Il s’agissait alors déjà d’un casque et d’écouteurs qui pouvaient se recharger à l’aide de l’énergie solaire, fonctionnalité reprise pour cette seconde génération. Du côté des Urbanista Phoenix de deuxième génération, des cellules solaires sont en effet intégrées directement à la surface du boîtier. Pour le casque Los Angeles de deuxième génération, c’est l’arceau qui est recouvert de cette surface.

Comme le rapporte le site Android Police, l’intégration de panneaux solaires devrait permettre au casque Los Angeles 2 d’Urbanista de profiter d’une autonomie totale de 60 heures avec réduction de bruit. Pour les écouteurs, l’autonomie annoncée est de 32 heures.

Des fonctionnalités plutôt haut de gamme

Dans les deux cas, Urbanista a intégré un système de réduction de bruit active et une connexion Bluetooth. Le casque est de format circum-aural pour assurer une bonne isolation passive en plus de la réduction de bruit, avec une connexion Bluetooth multipoint. Les écouteurs sont quant à eux des modèles intra-auriculaires avec une certification IP54 afin de les protéger contre les éclaboussures, la pluie ou la transpiration.

Pour l’heure, Urbanista n’a pas annoncé de prix de vente ou de date de disponibilité pour son nouveau casque et ses écouteurs sans fil à recharge solaire. On devrait cependant en savoir plus prochainement, sans doute à l’occasion du CES de Las Vegas. Pour rappel, les écouteurs Phoenix de première génération étaient lancés à 150 euros et le premier casque Los Angeles à 200 euros.