Mustang Mach-E : Ford travaillerait sur sa propre version du « Track Mode » de Tesla

Une Ford Mustang Mach-E raccourcie et modifiée est apparue dans une vidéo publiée sur YouTube. Cette dernière pourrait servir de base d'expérimentation à Ford pour le développement d'un mode de conduite alternatif dédié au drift...

Alors que son lancement en France a été reporté en France, la Ford Mustang Mach-E pourrait servir comme base d’expérimentation à Ford. Une vidéo « en fuite », notez bien les guillemets, dévoile une Mach-E grossièrement raccourcie (l’avant et l’arrière ont été rabotés) et modifiée de façon à pouvoir accueillir de larges pneus, un système de refroidissement repensé, des suspensions plus volumineuses et un arceau de sécurité dans l’habitacle. La raison d’être de cette étonnante version du véhicule ? Le drift. Le clip vidéo partagé il y a quelques jour, par un certain Carolina Guy, dévoile en effet cette Mach-E en pleine séance de dérapages contrôlés sur le circuit du Center for Automotive Research (CAR) en Caroline du Nord.

Un mode de conduite concurrent du Track Mode de Tesla en test ?

Engadget souligne le sens impeccable du timing de l’auteur de la vidéo partagée sur YouTube, et sa surprenante capacité à bien cadrer l’action. Il pourrait donc s’agir d’une fuite « commandité » ayant avant tout pour objectif de donner un premier aperçu d’une nouveauté. Laquelle ? Ce modèle raccourci et taillé pour le drift pourrait dans les faits permettre à Ford de tester une réponse au « Track Mode » que Tesla propose par exemple sur ses Model 3. Il n’est donc pas impossible que la Mach-E profite d’un mode de conduite similaire pour les conducteurs les plus enthousiastes.

Contacté par Engadget, le constructeur américain a indiqué ne pas commenter les « spéculations » entourant ses futurs véhicules. Nous n’en saurons donc pas plus pour l’instant. Comme le précise le site, aucune version raccourcie de la Mach-E n’est par ailleurs proposée en précommande. Il est donc difficile de savoir si Ford planche en prime sur une nouvelle mouture de son véhicule électrique.

La brève apparition sur la vidéo d’un Ford F-150 semblable à ceux modifiés par RTR Vehicles, laisse entendre que le véhicule testé l’est peut-être par le pilote automobile Vaughn Gittin Jr, justement spécialisé dans le drift. La chose aurait du sens : l’intéressé pilote déjà une Mustang en Formula D (championnat américain de Drift).

[ytoyb:RszqMl3D-NI]