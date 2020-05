Ford Mustang Mach-E : lancement en France retardé, la patience sera de mise

Initialement attendu fin 2020 dans les contrées françaises, le SUV électrique Ford Mustang Mach-E débarquera finalement au début du cru 2021. La faute à la fermeture des usines de production causée par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Introduit en grande pompe le 18 novembre 2019, le SUV électrifié Ford Mustang Mach-E devait peu ou prou s’inviter sur les routes européennes et françaises un an plus tard, soit en novembre 2020. Que nenni. La crise sanitaire et économique causée par le coronavirus (Covid-19) a contraint le constructeur américain a fermé une partie de ses usines en raison des règles sanitaires strictes imposées par certains Etats.

Au moins deux mois de retard

Conséquences : la production a logiquement été mise à l’arrêt. « Au regard de notre incapacité à travailler dans les usines par rapport aux restrictions de déplacement, il y aura un impact sur notre calendrier de lancement. Mais nous nous attendons à ce que les retards soient proportionnels avec la durée des fermetures », expliquait Hau Thai-Tang, chef du développement et des achats de Ford, dans les colonnes de Bloomberg le 15 mai dernier.

L’arrêt des chaînes d’assemblage durant deux mois avait donc toutes les chances d’entraîner le report des dates de livraison du SUV électrique, soulignait le journal économique. Une supputation qui s’est depuis avérée vraie, puisque les clients Ford ont récemment reçu un mail leur confirmant la mauvaise nouvelle : le Mustang Mach-E n’arrivera qu’en 2021, et non en 2020, peut-on lire sur le forum Mach E Club.

D’autres pays concernés

« Malheureusement, le COVID-19 a perturbé nos usines de production, ce qui va entraîner un retard dans la livraison de votre Ford Mustang Mach-E. Le début des livraisons pour la France est désormais prévu pour le début de l’année 2021, et en tant que l’un des premiers clients à l’avoir réservée, vous êtes bien entendu prioritaire », est-il écrit. Le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas sont d’ailleurs logés à la même enseigne, a contrario des Etats-Unis, dont la calendrier n’a pas évolué.