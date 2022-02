Nerva EXE : ce maxi scooter électrique veut tuer le game avec un prix imbattable

Nerva EXE est un nouveau scooter électrique équivalent 125 cc qui se démarque par son prix abordable et sa batterie LFP plus écologique et moins coûteuse.

Le marché des scooters électriques évolue à vitesse grand V depuis de nombreux mois déjà, et devrait se renforcer cette année avec l’entrée en vigueur du stationnement payant pour les scooters et motos thermiques à partir de septembre 2022, à Paris. En parallèle, les projets de nouveaux produits ne manquent pas.

Récemment par exemple, Híbridos y Eléctricos nous apprenait l’existence d’une nouvelle société espagnole, Nerva, dont le Nerva EXE cherche à bousculer le segment des maxi scooters électriques. Et ce par deux moyens : un prix tiré au maximum vers le bas et une composition de batterie plus écologique et moins coûteuse.

Seconde vie

En effet, Nerva s’appuie sur des batteries FLP (Lithium-Fer-Phosphate) fournies par BYD, qui font appel à des composants plus écoresponsables que les batteries lithium-ion. Le cobalt et le nickel ne sont plus, rendant le tout moins nocif à produire. Bonne nouvelle : ce procédé est également moins coûteux, ce qui peut jouer sur le prix final.

Selon le média ibérique, les batteries FLP se dégradent aussi moins vite sur la durée grâce à des cycles de charge moins prononcés et une meilleure stabilité thermique. La durée de vie de l’accumulateur atteindrait par ailleurs les 6000 cycles de charge. Nerva complète son offre avec une garantie longue de 5 ans.

L’entreprise va même plus loin puisqu’elle souhaite donner une seconde vie à ses batteries, qui, après 5 ans d’utilisation, « sont converties en un système de stockage d’énergie dédié à des pays en voie de développement », peut-on lire.

Dans un registre plus technique, sachez que le Nerva EXE jouit d’une autonomie de 150 kilomètres en mode Eco, contre 115 et 75 km en mode Normal et Sport. Son chargeur intégré de 1,8 kW lui permet de récupérer 100 % de charge en l’espace de 4h20.

Surtout, sa vitesse de pointe ne se cantonne pas à 90 km/h comme de nombreux autres équivalents 125 cc du marché. Ici, il est bel et bien question de tutoyer les 125 km/h – puissance de 9 kW avec un moteur central – pour venir titiller les BMW CE 04 et le Super Soco CT-3.

Un prix très bas avec des aides

Sous la selle, les utilisateurs pourront ranger deux casques de type jet grâce à un bel espace. Côté sécurité, des freins à disque sont de la partie, combinés à un système CBS (Combined Brake System) qui actionne les freins avant et arrière simultanément au moment d’appuyer sur l’une des manettes.

Mais là où le Nerva EXE fait fort, c’est au niveau de son prix. Toujours selon Híbridos y Eléctricos, le scooter électrique sera disponible à partir de 3380 euros. Mais attention : il bénéficierait dans ce cas de nombreuses aides gouvernementales espagnoles et de l’option « location de batterie » qui contient la note finale.

On ne sait pas si ce modèle sera commercialisé en France : si c’est le cas, des taxes propres à l’Hexagone feraient alors probablement monter son prix, sans non plus le faire exploser.

