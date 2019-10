L’entreprise japonaise Yamaha complète son offre de deux-roues électriques avec deux nouveaux scooters aux allures opposées : un équivalent 50cc léger et facile à prendre en main et un 125cc rappelant un certain TMAX.

Voilà déjà plus d’un an que le constructeur nippon Yamaha intensifie ses projets en matière de mobilité électrique. En septembre 2018, la firme du Pays du Soleil-Levant s’illustrait au travers d’une toute nouvelle gamme de vélos électrifiés tout-terrain réservée au marché américain. Le même mois, l’entreprise s’alliait à Gogoro pour consolider sa place sur le créneau des scooters zéro émission à batterie interchangeable.

Rendez-vous à Tokyo

Autant de projets qui laissaient alors présager l’introduction d’un nouveau produit non thermique à son offre de deux-roues : c’est chose faite en juin 2019, lorsque l’EC-05 fit son apparition du côté de Taïwan. Un scooter désormais rejoint par deux autres modèles que sont l’E01 et l’E02, comme nous l’apprend un communiqué de presse dédié à la 46e édition du Tokyo Motor Show, organisé du 24 octobre au 4 novembre 2019.

Le premier nommé reprend certaines lignes du célèbre TMAX, bien que son gabarit semble moins imposant que son cousin thermique. Le fait est que ce modèle est un équivalent 125cc qui bénéficiera d’une charge rapide à sa sortie, note la marque. Son style sportif s’accompagne d’un mélange de coloris osés — du noir au jaune en passant par le gris et le blanc –, mais devrait garantir un confort agréable à son utilisateur, promet Yamaha.

Usage urbain

Le second nommé, un équivalent 50cc, se démarquera par son poids léger et son agilité, assure le groupe, qui l’a par ailleurs conçu pour un usage exclusivement urbain. Logique, au regard de son allure et de sa puissance. Au même titre que l’E01, ce modèle arbore toute une flopée de couleurs à la fois chaudes et froides. L’événement tokyoïte sera l’occasion d’en apprendre davantage à propos de leur fiche technique respective.