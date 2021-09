Smart Concept #1 : cette sublime Smart électrique se la joue futuriste

Oubliez les Smart de toute petite taille, le concept proposé aujourd’hui par le constructeur montre que les dimensions vont s’agrandir pour proposer un SUV électrique de série dans un futur proche. Et si l’on en croit ce que le concept nous propose, visuellement, ce sera très rafraîchissant.

Si la marque Smart vous évoque des véhicules ultra compacts, ce concept va clairement changer la donne. Avec une longueur de 4,29 mètres, on arrive sur le terrain des SUV compacts, et la marque affirme d’ailleurs que l’intérieur est extrêmement spacieux dû à l’empattement de 2,75 mètres. Voyons ensemble ce que nous révèle ce concept.

Une conception 100 % électrique

Une nouvelle plateforme spécialement conçue pour le 100 % électrique est développée pour le futur de la marque Smart, et le constructeur affirme qu’il assurera une longue durée de vie de la batterie, de la charge rapide, et des mises à jour à distance fréquentes.

Des fonctionnalités d’infodivertissement de pointe, et des assistances à la conduite à l’état de l’art devraient également être de la partie pour la version de série, ce qui tranche avec ce que Smart proposait jusqu’alors.

Un design alléchant

Qu’on se le dise, le design de cette Smart Concept #1 ne laisse pas indifférent : portes antagonistes, intérieur on ne peut plus futuriste et toit panoramique, tout y est. Les poignées de porte sont invisibles, dissimulées dans la carrosserie, et simplement indiquées par des éléments lumineux. Pour ouvrir une porte, il suffit de passer la main devant la poignée, tout simplement.

Comme vous pouvez le voir sur les différents visuels partagés par Smart, l’ouverture des portes arrière s’effectue dans le sens inverse des portes avant, offrant une ouverture exceptionnellement grande pour un véhicule de cette taille.

Confort et digitalisation sont les maîtres-mots

Sur ce concept doté de quatre places, l’espace à bord est comparable à celui des véhicules de segments supérieurs, affirme Smart, allant même jusqu’à dire qu’il atteint celui d’une berline d’affaires. La console centrale flottante entre les sièges avant et l’écran de 12,8 pouces participent à ce sentiment d’espace accentué par le toit panoramique offrant une vue totalement dégagée.

Enfin, l’ordinateur central et son écran de 12,8 pouces sont là pour tout contrôler à bord : infodivertissement, systèmes d’assistance à la conduite et fonctions liées à l’électromobilité seront à portée de doigt. Espérons que de nombreux éléments de langage se retrouvent sur la version de série qui découlera de ce concept.