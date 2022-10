La première Jeep électrique se montre dans une version tout-terrain alléchante

Jeep a profité du Mondial de Paris pour lever le voile sur le concept Avenger 4xe, présenté en même temps que la version de série du SUV électrique. Il annonce alors une version quatre roues motrices avec un look baroudeur.

C’est sans doute l’une des plus grosses nouveautés de la marque depuis quelque temps. Officialisé hier lors du Mondial de l’auto de Paris, le nouveau Jeep Avenger est en effet, ni plus ni moins que le tout premier modèle 100 % électrique du constructeur américain. Un nouvel arrivant qui permet à ce dernier de poursuivre sa stratégie, alors qu’il ne proposait jusqu’alors que des modèles thermiques et hybrides rechargeables, à l’image des Renegade, Compass et Wrangler.

Une nouvelle version

Présent sur le stand de la marque jusqu’au 23 octobre et ayant fait hier son premier bain de foule, le nouvel Avenger n’est pas venu seul au Mondial. Ce petit frère électrique du Renegade était accompagné d’un inédit véhicule, sobrement baptisé Avenger 4xe Concept. Celui-ci fut alors dévoilé lors de la conférence de presse donnée par Christian Meunier, patron de Jeep.

Au premier abord, celui-ci n’a pas vraiment des airs de concept-car, mais plutôt de voiture de série. Et c’est tout à fait normal, puisqu’il s’inspire de l’Avenger que l’on connaît déjà, et qui avait été annoncé par la marque au mois de septembre.

Il reprend donc les lignes de ce dernier, mais s’en distingue toutefois par quelques éléments spécifiques, à commencer par les crochets de remorquage bleus, les élargisseurs d’ailes dotés d’extracteurs d’air ainsi que les pneus plus agressifs. Ces derniers sont alors plus conçus pour les escapades en tout-terrain.

Des protections supplémentaires ont été ajoutées, tandis que l’angle d’attaque a été amélioré à 21 degrés et l’angle de fuite à 34 degrés. La garde au sol a été rehaussée pour dépasser la barre des 200 millimètres. Enfin, un nouveau système de chargement de toit léger a été ajouté sur le concept par rapport à la version de série.

Une transmission intégrale

Pour l’heure, aucune information technique n’a été donné sur ce concept, qui pourrait tout à fait annoncer une nouvelle version pour l’Avenger, que nous avons eu la chance de découvrir durant le salon. Seule certitude, celui-ci est équipé d’une transmission intégrale, au contraire du modèle de série qui se contente de deux roues motrices.

Dans son discours, relayé dans un communiqué, Christian Meunier a en effet affirmé que « l’Avenger a été conçu comme une Jeep dès le départ, et le modèle 4×2 offre déjà certaines des meilleures capacités de sa catégorie qui identifient la marque Jeep […] Mais nous ne pouvions nous empêcher de nous demander ce qui se passerait si nous injections quatre roues motrices dans un ensemble aussi compact, tout en conservant le design, les capacités et la personnalité uniques de la marque ? »

Bientôt chez Peugeot ?

Pour rappel, le Jeep Avenger est proposé dans une seule version, équipée d’un moteur électrique de 156 chevaux 260 Nm de couple, repris des Peugeot e-208 et DS 3 E-Tense notamment. Ce dernier est alors associé à une batterie de 54 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP. On pourrait alors retrouver cette version 4 roues motrices sur d’autres véhicules du groupe, à l’image de Peugeot et ses futures e-3008 et e-5008.

La recharge s’effectue quant à elle avec un câble mode 4 de 100 kW en courant continu, qui permet ainsi de passer de 20 à 80 % en seulement 24 minutes. Reste à savoir quand la version de série dérivée du concept verra éventuellement le jour, alors que les premières livraisons du SUV électrique devraient débuter l’an prochain.

