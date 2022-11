Renault dégaine une nouvelle voiture électrique abordable, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Renault vient de lancer une petite citadine électrique en Chine, dans le cadre de sa coentreprise JMEV. Baptisée Xiaoqilin, celle-ci devrait être encore plus abordable qu'une Dacia Spring.

Si les marques chinoises sont de plus en plus nombreuses chez nous, les constructeurs français sont aussi bien présents dans l’Empire du Milieu. C’est notamment le cas de Renault, qui s’est associé à la firme Jiangling pour créer la coentreprise JMEV.

Chargée de produire et de vendre des voitures sur le territoire, celle-ci commercialise notamment la GSE, connue en Europe comme la Mobilize Limo. Mais voici qu’un autre modèle vient tout juste de faire son apparition, sous la forme d’une petite citadine très accessible.

Une dotation minimale

Baptisée Xiaoqilin, cette nouvelle arrivante est pour l’heure uniquement destinée au marché chinois. Inspirée de la JMEV EV3 mais également de la Honda Jazz dans ses lignes, elle affiche des dimensions plus que contenues, avec une longueur de seulement 3,50 mètres de long comme l’explique le site Autohome.

C’est six centimètres de moins que la Renault Twingo electric actuellement commercialisée chez nous et 23 de moins que notre Dacia Spring. Cette nouvelle venue affiche un empattement de 2,34 mètres, tandis que le volume de coffre n’a pas encore été communiqué. Disposant de quatre portes, la citadine peut alors loger pas moins de cinq personnes à son bord, alors qu’elle mesure 1,64 mètre de large pour 1,46 mètre de haut.

Au total, trois couleurs seront proposées aux clients, à savoir deux nuances de vert et du blanc. À bord, la présentation est très rudimentaire, puisque cette Xiaoqilin affiche une dotation assez sommaire. Aucun écran tactile, mais simplement un système audio standard équipé d’un petit écran LCD, tandis que les commandes de la climatisation prennent la forme de boutons physiques.

En revanche, le conducteur peut profiter d’un combiné numérique là encore assez spartiate, tandis que les ports de recharge pour le smartphone. À l’arrière, la banquette peut quant à elle légèrement s’incliner, sans préciser l’angle maximal.

Une possible venue en Europe ?

Sous son capot, cette nouvelle JMEV Xiaoqilin embarque un moteur électrique de 35 chevaux, associé à une batterie LFP dont la capacité n’a pas encore été dévoilée. On ne connaît pas non plus l’autonomie ni la puissance maximale de la recharge, mais celle-ci devrait être assez faible. Comme le précise notre source chinoise, la citadine n’est en effet pas dotée d’un port de charge compatible avec un courant continu.

À titre de comparaison, la Dacia Spring revendique 44 chevaux et peut parcourir jusqu’à 230 kilomètres selon le cycle WLTP, grâce à sa batterie de 26,8 kWh nets. Elle peut alors encaisser une puissance allant jusqu’à 30 kW en courant continu.

Se situant entre la citadine roumaine et la Mobilize Duo officialisée il y a peu, cette JMEV Xiaoqilin n’a pour l’instant pas encore annoncé ses tarifs. Mais nul doute que ceux-ci devraient être très abordables, tournant sans doute autour des 10 000 euros comme sa rivale, la Tiago.ev dévoilée quelques semaines plus tôt par Tata Motors.

Reste désormais à savoir si elle sera un jour importée en Europe. Si c’est le cas, elle pourrait alors rejoindre la flotte du service d’autopartage Zity par exemple, ou intégrer la gamme Mobilize comme la Limo.

