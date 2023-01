L'organisme indépendant Euro NCAP, qui se charge de donner une note en matière de sécurité à chaque véhicule testé, vient de publier plusieurs mises à jour pour son protocole, notamment concernant les collisions.

Nous vous faisons régulièrement un petit topo des notes que reçoivent les nouvelles voitures électriques en matière de sécurité. Si les modèles d’aujourd’hui sont aussi sûrs, c’est notamment grâce aux organismes indépendants qui, aux quatre coins du monde, établissent des protocoles d’essai pour mettre en lumière la sécurité des voitures.

En Europe, l’organisme en question s’appelle Euro NCAP, une organisation que vous connaissez certainement grâce à son système de notation final qui repose sur une note allant de zéro à cinq étoiles.

Qu’est-ce qu’Euro NCAP ?

L’European New Car Assessment Program (Euro NCAP) est un organisme international indépendant basé à Bruxelles, en Belgique, créé en 1997. Il a pour fonction d’effectuer des essais de chocs afin de tester les capacités dans le domaine de la sécurité passive des véhicules. Il s’agit aujourd’hui du juge de paix en matière de sécurité, et les bons résultats deviennent des éléments de communication importants pour les constructeurs. Une voiture sûre et sécuritaire est évidemment une voiture qui peut mieux se vendre.

Depuis 1997, le protocole Euro NCAP a évidemment très largement évolué, avec de nouveaux tests permettant de mettre en avant telles ou telles technologies. Les plus gros changements sont intervenus en 2018, avec une refonte complète du protocole de tests afin de prendre en compte les nouvelles aides à la conduite. C’est notamment pour cette raison que la Dacia Spring et la Renault Zoé ont obtenu de très mauvaises notes.

Ces essais servent aussi pour les constructeurs afin d’identifier les différents axes d’amélioration. L’organisme Euro NCAP vient de dévoiler une nouvelle mise à jour de son protocole de tests, mais aussi sa stratégie à venir concernant l’évolution de ce même protocole via le plan « Vision 2030 ».

Les aides à la conduite bientôt jugée plus sévèrement

Parmi les principaux changements, il y a eu l’arrivée d’un nouveau protocole concernant les aides à la conduite, avec une série de tests beaucoup plus complexes que par le passé. Les aides sont maintenant testées pour mettre en lumière leur comportement dans des situations de la vie courante, telles que le trafic autoroutier ou sur les routes fréquentées. Mais aussi dans des situations moins courantes, comme lors de l’évitement d’un obstacle sur la route ou le freinage automatique d’urgence en cas d’un soudain ralentissement imprévu.

Euro NCAP va même encore plus loin, puisque d’ici les mois à venir, l’organisme va tester de manière virtuelle certaines aides, des tests qui vont permettre de reproduire des situations très difficiles à mettre en place en « vrai » afin de savoir comment peut réagir la voiture. Cette nouvelle phase de tests va permettre aux ingénieurs, par exemple, de comprendre les limites des nombreux systèmes actifs ou passifs avant même qu’ils ne soient mis à l’épreuve.

Mieux protéger les usagers vulnérables

La sécurité des occupants, c’est bien, celle des autres usagers, c’est bien aussi. Les distractions au volant peuvent être fatales, mais pas seulement pour le conducteur. Les piétons et les cyclistes, pour ne citer qu’eux, sont particulièrement vulnérables.

C’est précisément pour cette raison que l’organisme Euro NCAP apportera une mise à jour de son protocole avec l’arrivée d’essais encore plus stricts concernant les systèmes de reconnaissance automatique des piétons ou des cyclistes sur la route. Ces équipements de sécurité sont désormais quasiment obligatoires dans la dotation de série d’une voiture, et celle qui n’en est pas équipée reçoit d’emblée une bien mauvaise note.

Faire la différence entre la morphologie d’un homme et celle d’une femme

Il y aura aussi quelques changements au niveau des mannequins utilisés. Jusqu’à présent, il s’agissait de mannequin « standard », avec le même poids et la même taille, et la physionomie d’un homme. À la suite de recherches menées en Suède, qui ont débuté en 2009, les scientifiques ont découvert que les femmes, en raison de leur morphologie différente de celle des hommes, sont plus susceptibles de subir des blessures graves lors d’un accident de voiture, entrainant ainsi un risque plus élevé de décès.

C’est précisément pour cette raison que l’organisme européen introduira bientôt des mannequins de sexe différent dans ses directives d’essai, et développera des recherches spéciales à fournir directement aux constructeurs.

La connectivité jouera également un rôle clé sur la sécurité

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir si vous suivez avec assiduité l’actualité automobile, les voitures sont de plus en plus connectées et seront de plus en plus connectées. Par exemple, récemment, Renault a annoncé étendre son partenariat avec Google pour le développement, entre autres, de technologies allant dans ce sens.

C’est précisément pour cette raison et afin de fournir aux utilisateurs des données indépendantes et « sûres » qu’Euro NCAP introduira également, dans son protocole de tests, un essai concernant les systèmes de communication V2V, V2I et V2X (véhicule avec véhicule, véhicule avec la route, véhicule avec tout ce qui l’entoure).

Ces technologies sont encore très récentes et n’équipent pas toutes les voitures neuves, mais plusieurs voitures électriques commencent à recevoir ce genre de technologies, comme la Volkswagen ID.4 par exemple.

Les risques d’incendie aussi analysés

Nous vous avions récemment proposé un dossier concernant les risques d’incendie des voitures électriques, et pourquoi étaient-ils aussi spectaculaires. Effectivement, les incendies de voitures électriques, bien qu’assez rares contrairement à ce que l’on pourrait penser, sont très tenaces à cause de la densité énergétique de leur batterie.

Ainsi, Euro NCAP prendra désormais plusieurs paramètres en compte et fournira aux constructeurs un retour d’information sur les critères analysés et les possibilités de minimiser les risques d’incendie, tandis qu’un protocole spécifique sera mis en place pour les pompiers du monde entier concernant les choses à faire et à ne pas faire pour éteindre une voiture électrique ou hybride en feu.

Le nouveau protocole, étape par étape

Pour mieux anticiper, Euro NCAP pourra avoir, à l’avenir, un accès à certaines données techniques de véhicules en cours de développement. Évidemment, plusieurs questions se posent pour les constructeurs, notamment concernant la confidentialité, mais l’accès à ces données pourra permettre aux ingénieurs d’Euro NCAP de pointer du doigt certains axes d’amélioration avant même que la voiture ne soit commercialisée.

Pour vous résumer étape par étape ce nouveau protocole, qui devrait arriver en 2026 et qui sera ensuite actualisé tous les trois ans afin de suivre les évolutions technologiques et techniques des nouvelles voitures, voici comme cela se déroulera :

Tests concernant la sécurité au volant ;

La prévention des accidents (sécurité active) ;

La protection contre les collisions (sécurité passive) ;

Sécurité post-accident (récupération des données et protocole à effectuer en cas d’incendie).

Le plein de nouveautés d’ici 2030

Euro NCAP ne compte pas s’arrêter là, et prévoit de nombreuses évolutions de son protocole de crash test d’ici 2030 comme on peut le lire dans leur livre blanc et dans le calendrier présenté ci-dessous. L’objectif est de réussir à prévenir les accidents, à les atténuer si cela n’est pas possible, et à faciliter le travail des secours.

