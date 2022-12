Pourquoi les voitures électriques d’Alfa Romero seront moins propres en Europe qu’aux USA, mais temporairement

Le directeur du marketing d'Alfa Romeo a annoncé que le Tonale serait le tout dernier modèle thermique de la marque aux États-Unis. Une décision qui devrait également concerner l'Europe, alors que seuls les modèles électriques seront autorisés à la vente à partir de 2035.

Alors que l’Union européenne veut mettre définitivement fin aux voitures thermiques au cours de la prochaine décennie, de nombreux constructeurs ont déjà annoncé leur volonté de ne plus proposer que des modèles 100 % électriques dans leur gamme. C’est notamment le cas d’Alfa Romeo, qui ne vendra plus aucune voiture à combustion interne à partir de 2027. Et voilà que l’on commence à en savoir un peu plus sur les projets du constructeur italien pour les prochaines années !

Un tournant pour la marque

On sait donc depuis longtemps qu’Alfa Romeo, tout comme Ford ou encore Lotus et Alpine va devenir une marque 100 % électrique. Mais jusqu’alors, on ne savait pas vraiment à quel moment la marque allait entamer ce tournant. Un virage déjà pris par Volvo, qui ne propose plus aucune voiture 100 % thermique dans sa gamme française.

Et bien la réponse nous provient de Vincent Noirbent, vice-président en charge du marketing produit pour la filiale américaine d’Alfa Romeo. Interrogé par le site Autoblog, ce dernier a en effet annoncé que le Tonale serait le tout dernier modèle équipé d’un moteur à combustion interne de la marque aux États-Unis. À partir de 2025, le constructeur italien ne vendra plus que des voitures électriques outre-Atlantique.

Néanmoins, si nous pouvions croire que ce sera la même chose en Europe, il se murmure qu’un petit SUV thermique serait en préparation pour notre marché. Il ne sera toutefois pas vendu en Amérique selon le porte-parole de la marque. Celui-ci devrait se situer sous le Tonale, actuellement vendu en essence et diesel, ainsi qu’en hybride rechargeable.

Si rien n’a encore été confirmé, il se dit également qu’une variante électrique pourrait tout à fait être envisageable, comme l’avaient expliqué les journalistes de l’Automobile Magazine. Un autre modèle thermique pourrait aussi bientôt voir le jour afin la fin du Tonale, alors que la marque au Biscione a publié il y a quelques jours un teaser annonçant une future Giulia SWB conçue avec Zagato. Toujours selon Autoblog, celle-ci devrait embarquer un V6 2,9 litres développant plus de 500 chevaux.

De nombreux projets

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, le premier modèle électrique d’Alfa Romeo devrait voir le jour en 2024 et prendrait la forme d’un SUV. Il pourrait alors sans doute s’agir de celui cité un peu plus tôt dans l’article, qui sera alors décliné en plusieurs versions et qui devrait prendre le nom de Brennero.

Celui-ci reprendra alors la plateforme e-CMP des Peugeot e-208 et autres Jeep Avenger et pourrait également hériter du moteur de 156 chevaux et de la batterie de 54 kWh autorisant une autonomie de 400 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mais ce n’est pas tout, car la marque italienne travaille également sur le développement d’une nouvelle Giulia 100 % électrique, qui pourrait alors parcourir 800 kilomètres en une seule charge grâce à une batterie de 118 kWh. La berline serait également équipée d’un système 800 volts comme les Kia EV6 et autres Porsche Taycan. Ainsi, il serait possible de passer de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes. Cette version devrait voir le jour autour de 2027.

Un mystérieux modèle électrique arrivera également en 2025. Il sera alors le tout premier du groupe à reposer sur la plateforme STLA Large et à utiliser le système d’exploitation STLA Brain. Un système regroupant de nombreuses fonctionnalités technologique qui n’est pas sans rappeler ce que va proposer Renault en partenariat avec Qualcomm et Google. Cette voiture sera dotée de l’intelligence artificielle et pourrait atteindre les 800 chevaux.

