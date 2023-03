Cette caravane électrique booste l’autonomie des voitures électriques en plein trajet

L'entreprise américaine Lightship dévoile sa L1, une étonnante caravane solaire conçue pour les voitures électriques. Dotée de sa propre batterie et de moteurs, elle peut alors alimenter le véhicule et se propulser seul afin de réduire son impact sur l'autonomie de la voiture. Elle est annoncée parallèlement au concept de caravane Airstream conçu en partenariat avec Porsche.

Si l’industrie de la voiture électrique se développe à grand V, avec des ventes qui continuent d’accélérer, l’autonomie demeure source d’inquiétude. Sera-t-il possible pour les amateurs de grands espaces de voyager dans la nature sans craindre de tomber en panne ? Eh bien ces derniers peuvent se rassurer, grâce à l’essor de nouvelles solutions.

Lightship : une caravane autonome

Parmi elles, celle conçue par l’entreprise américaine Lightship, fondée en 2020 par Ben Parker et Toby Kraus, deux anciens salariés de Tesla ayant travaillé sur les Model S et Model 3. L’entreprise vient en effet de lever le voile sur une inédite caravane d’un nouveau genre, sobrement baptisée L1. Celle-ci peut accueillir jusqu’à six personnes à son bord, sous une hauteur de 3,05 mètres.

Cependant, elle est aussi capable d’abaisser son toit jusqu’à culminer jusqu’à 2,10 mètres de haut afin de s’aligner avec les dimensions des pick-up moyens du marché. Ainsi, la caravane est aérodynamique au possible, limitant alors l’impact sur la consommation du véhicule qui la tracte. Mais ce n’est pas tout, car la remorque est également recouverte de panneaux solaires.

De quoi générer une puissance allant jusqu’à 3 kW comme l’explique le site Electrek. Au total, 80 kWh d’électricité peuvent être stockés dans les batteries qui équipent cette caravane, dont le fournisseur n’a pas été précisé. Mais ce n’est encore pas tout. Car celle-ci est également dotée de ses propres moteurs dont la puissance n’est pas connue. Ainsi, elle peut se propulser elle-même et n’est pas juste un poids mort pour la voiture.

Comme le précise le site de l’entreprise, la Lightship L1 est alors capable d’alimenter directement une voiture électrique. Si rien n’est indiqué, celle-ci devra sans doute être compatible avec la charge bidirectionnelle, comme c’est le cas pour les MG 5, Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6. Mais la caravane n’est pas la seule du marché à proposer une telle fonctionnalité, puisque c’est aussi le cas de la Campworks NS-1 dévoilée en septembre dernier.

Tout le confort nécessaire

La caravane conçue par Lightship peut également alimenter une maison, un peu comme certaines voitures dont le Volvo EX90 grâce à la charge V2H (vehicule to home). Ainsi, il sera possible de charger la L1 lors des heures creuses puis d’utiliser l’énergie stockée dans cette dernière pendant les heures pleines, afin de réduire la facture d’électricité. Cette solution permet également de réduire les tensions sur le réseau électrique, lorsqu’il est très sollicité.

Selon l’entreprise, il est possible de vivre à bord de la caravane pendant sept jours sans avoir besoin de se recharger. De quoi s’aventurer sans crainte dans des lieux reculés, d’autant plus que celle-ci offre un vrai confort et de nombreuses fonctionnalités pour ses occupants. Elle est en effet dotée d’une petite cuisine avec un évier, une plaque chauffante et un four ainsi que de nombreux rangements.

Elle est également équipée d’une petite salle de bain fonctionnelle et de toilettes. L’espace de vie peut quant à lui se transformer, passant d’un salon pour discuter et jouer entre amis à un grand lit. Tous les matériaux utilisés pour l’intérieur de la caravane sont durables et résistants. Ainsi, le tissu est composé à 70 % de polyester recyclé tandis que le plan de travail est conçu pour résister aux tâches.

Tout cela est bien beau et nous donne déjà très envie. Mais il va falloir composer avec un prix très élevé, affiché à 125 000 dollars, alors qu’il est déjà possible de passer commande pour un exemplaire de la Lightship L1. Celle-ci se positionne alors face à Airstream, qui a récemment dévoilé un concept de caravane électrique équipée de deux moteurs et délivrant une puissance de 242 chevaux, la Airstream eStream Concept.

Un concept prometteur signé Airstream

L’entreprise s’est également associé avec Porsche afin de dévoiler un autre concept, connu sous le nom de Airstream Studio F. A. Porsche Concept. Cette petite caravane, qui affiche une longueur de 5 mètres peut accueillir jusqu’à deux passagers à son bord. Comme pour celle de Lightship, elle offre tout le confort nécessaire aux occupants.

Ces derniers pourront notamment profiter d’un salon pouvant se transformer en lit double ainsi qu’une petite cuisine. Celle-ci est équipée d’une plaque chauffante à deux foyers ainsi que d’un petit évier. En revanche, le site de la marque ne précise pas si le véhicule est équipé d’une douche et de toilettes, alors que rien ne semble l’indiquer sur les photos visibles en ligne.

Equipée d’un seul essieu, cette caravane conçue par Airstream est dotée d’une suspension permettant d’abaisser l’ensemble afin de rentrer dans la plupart des garages. Le design a également été travaillé pour offrir un aérodynamisme optimal tandis que le poids a été réduit grâce à l’usage de la fibre de carbone. En revanche, aucun chiffre n’a été communiqué pour le moment.

Il faudra encore patienter avant d’en savoir plus sur cette caravane, qui pourrait tout à fait être un jour proposée aux clients. Il y a quelques mois, Porsche avait déjà levé le voile sur une étonnante tente conçue pour être installée sur le toit de ses modèles, de la 911 au Cayenne en passant bien évidemment par la Taycan. Reste à savoir si elle sera compatible avec le futur SUV électrique de la marque.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !