Vous pouvez désormais partir en camping avec votre Porsche grâce à cette tente de toit

Porsche dévoile une inédite tente de toit destinée à tous les modèles de sa gamme, de la 911 à la Taycan en passant par le Cayenne. De quoi donner des envies d'évasion.

Aujourd’hui, les vans aménagés et autres camping-cars ont le vent en poupe, alors que les automobilistes ont de plus en plus envie de liberté et de dépaysement. Afin de répondre à la demande croissante, les marques et équipementiers sont alors nombreux à étoffer leurs gammes et à proposer de nouveaux accessoires destinés au voyage. On pense notamment à Skoda, qui a dévoilé en juillet dernier une version bien spéciale de son Enyaq iV, baptisée FestEVal et se transformant en van aménagé. Impossible non plus de ne pas évoquer le Volkswagen ID. Buzz, le premier « vrai » van électrique du marché.

Des voyages haut de gamme

Désormais, c’est au tour d’un autre constructeur de faire son entrée dans le monde du camping, et à vrai dire, ce n’est forcément celui que l’on attendait, bien qu’il avait déjà dévoilé un concept de van électrique en 2020. Il s’agit en effet de Porsche, qui vient tout juste de dévoiler un tout nouvel accessoire qui devrait plaire aux fans de voyages.

Il s’agit en effet d’une tente de toit, qui possède la particularité d’être compatible avec tous les modèles de la gamme. Les propriétaires de 911, Macan, Cayenne, Panamera et Taycan 100 % électrique peuvent donc profiter de cet abri, développé en partenariat avec le Studio F.A. Porsche.

Dans son communiqué, la marque de Stuttgart explique que cette tente peut accueillir pas moins de deux personnes, alors qu’elle mesure 258 cm de long, 257 cm de large et 118 cm de haut lorsqu’elle est dépliée. Pour un confort optimal, elle est également dotée de deux fenêtres latérales, tandis que les parois sont fabriquées en coton respirant.

Pouvant être utilisé quelle que soit la saison, cet accessoire possède « des fermetures éclair résistantes à l’eau et une housse de pluie séparée pour l’entrée« , tandis que les occupants peuvent profiter d’un matelas en mousse haute densité. Une fois repliée, la tente affiche des dimensions de 146 cm de long, 140 cm de large et 33 cm de haut. Il est conseillé de ne pas dépasser les 130 km/h lorsqu’elle est installée sur le toit.

Livraisons en fin d’année

Cet équipement, qui devrait ravir les fans de camping est disponible avec deux combinaisons de couleurs, à savoir noire et gris clair ou noir et gris foncé tandis qu’un logo Porsche complète l’ensemble. Mais si cette tente vous plaît, sachez que le prix est quant à lui très élevé, puisqu’il faut compter pas moins de 4 980 euros.

D’autres accessoires sont également disponibles en option, comme une petite tente intérieure, une couverture chauffante ou encore un organisateur de sac. Les premières livraisons débuteront au mois de novembre.

Il ne restera donc plus qu’à trouver l’endroit idéal pour s’installer avec sa Porsche afin de passer une nuit ou un week-end au grand air. Les clients américains auront quant à eux la chance de pouvoir profiter du réseau de bornes de recharge installé par Rivian aux abords des grands parcs nationaux pour recharger leur Taycan durant leurs escapades. Néanmoins, seuls les chargeurs de 11,5 kW sont pour l’heure ouverts à tous, tandis que les bornes rapides de 200 kW sont réservés aux propriétaires de véhicules de la marque américaine.

