Pourquoi la rivale des MG4 et Peugeot e-208 est plus longue en Europe qu’en Chine ?

La BYD Dolphin, une citadine 100 % électrique venue de Chine et bientôt commercialisée en Europe affiche une fiche technique particulièrement intéressante, mais un détail nous a fait tiquer : la version destinée au Vieux Continent possède des dimensions différentes par rapport au même modèle vendu en Chine. Mais pourquoi ?

BYD arrive avec du lourd en Europe. En effet, après les Atto 3, Han, Tang et Seal, le constructeur chinois a annoncé il y a quelques jours l’arrivée de la Dolphin sur le Vieux Continent.

Le numéro 2 mondial de la voiture électrique, encore derrière Tesla, continue son offensive et multiplie les lancements, avec la dernière e2 récemment officialisée ainsi que le Denza N8, version haut de gamme de la Tang.

Lors d’une conférence de presse organisée en Belgique, BYD a annoncé également la commercialisation de la Dolphin, un modèle lancée en Chine en décembre dernier. Cette compacte électrique affiche une longueur de 4,13 mètres et est située entre la Peugeot e-208 et la MG4, ses deux principales rivales sur le marché européen.

Plus longue en Europe qu’en Chine

Sauf que, surprise, en lisant la fiche technique du modèle destiné à l’Europe, il s’avère que la Dolphin qui sera vendue en Europe est différente du modèle commercialisé en Chine.

En Chine, la voiture est disponible en deux versions et trois niveaux de finition. Les niveaux de finition Free et Fashion sont livrés avec un moteur de 70 kW (95 ch), l’édition Knight a un moteur beaucoup plus puissant de 130 kW (177 ch) et un kit carrosserie sportif. Toutes les versions ont la même batterie de 45 kWh.

La Dolphin de base mesure 4,13 mètres de long, le kit carrosserie Knight Edition ajoute 3 cm. Toutes les versions partagent un empattement de 2,7 mètres.

En Europe, la BYD Dolphin, disposera d’un moteur de 150 kW (204 ch) et d’une batterie de 60 kWh. Il s’agit du même groupe motopropulseur électrique que la BYD Atto 3. La voiture partage également l’empattement de 2,7 mètres de sa cousine chinoise.

Mais en ce qui concerne la longueur, la version européenne a beaucoup grandi et culmine à 4,29 mètres, soit une augmentation de près de 20 cm. La voiture gagne la plupart de ces centimètres supplémentaires au niveau de la partie avant, mais aussi un peu à l’arrière avec un bouclier plus épais.

Un simple stratagème marketing ?

Il y a plusieurs explications pour justifier une telle différence de longueur. Il se peut, par exemple, que la batterie plus grande et le moteur différent nécessitent le remplacement de certains composants auxiliaires, nécessitant plus d’espace à l’avant.

Il se peut aussi, et c’est l’explication la plus plausible, que ce soit pour des raisons marketing avec un positionnement sur le segment supérieur permettant de faire gonfler les prix et ainsi, face à une concurrente de même dimension, être moins chère. En Chine, la Dolphin se vend l’équivalent de 15 000 euros pour la plus petite version et jusqu’à environ 20 000 euros pour le haut de gamme.

Sur le Vieux Continent, il faudra tabler sur environ 10 000 euros de plus, même si les prix n’ont pas encore été officiellement annoncés pour chaque pays. BYD annonce d’ailleurs des tarifs compris entre 30 000 et 38 000 euros selon les pays européens, alors que le prix des voitures chinoises est toujours plus élevé chez nous qu’en Chine.

Les prix exacts seront connus dans les prochaines semaines. Le lancement de la voiture est prévu pour le mois de juin prochain.

