Alpine : on sait déjà presque tout de la future bombinette basée sur la Renault R5 électrique

Dévoilé il y a quelques jours, le concept de voiture électrique Alpine A290_β annonce l'arrivée d'un modèle de série pour 2024. Et les journalistes de l'Argus ont déjà réussi à obtenir quelques informations au sujet de la citadine électrique cousine survitaminée de la Renault 5 E-Tech électrique.

Alpine voit le futur en électrique. La firme dieppoise va suivre la voie de Renault et ne plus vendre la moindre voiture thermique au cours des prochaines années. À vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise, puisque l’Union européenne veut de toutes façons interdire la commercialisation de modèles neufs fonctionnant avec un moteur à combustion interne. Et ce à partir de 2035.

Une bombinette survoltée

Si le constructeur, qui a fait son grand retour en 2017 commercialise toujours son A110 thermique, il est également en train de préparer son futur. Celui-ci se matérialisera par plusieurs modèles, dont un SUV qui avait été annoncé officiellement en novembre dernier, ainsi qu’un coupé sportif et une citadine. Et voilà que celle-ci commence à faire parler d’elle, avec un concept-car dévoilé quelques jours plus tôt et que nous avons eu la chance de découvrir.

Celui-ci porte le nom d’A290_β, une nomenclature qui sera généralisée à tous les futurs modèles de la gamme, tandis que le β (beta), signifie qu’il s’agit d’un prototype. Pour le moment, le constructeur n’a pas encore souhaité donner de détails techniques sur sa future citadine, qui reprendra la silhouette et les dessous de la Renault 5 E-Tech qui sera lancée en parallèle.

Mais voilà que les journalistes du site l’Argus semblent être plutôt bien renseignés, puisqu’ils ont eu la chance d’échanger avec les équipes de la marque en charge du développement de la voiture. De quoi en apprendre un peu plus sur la version de série du concept, qui fera partie de l’offensive comprenant cinq modèles électriques d’ici à 2027.

Si celui-ci adopte un design très futuriste, nul doute que le modèle qui sera commercialisé sera un peu plus sage, se rapprochant bien plus de la R5 électrique. Cependant, les journalistes affirment que la sportive dieppoise sera dotée de voies élargies par rapport à sa cousine, afin de laisser plus de place au moteur. Ce qui devrait également améliorer la tenue de route, notamment dans les courbes. On imagine des ailes musclées et un design assez agressif.

Jusqu’à 280 chevaux

Mais ce n’est pas la seule information que l’Argus a pu glaner durant sa rencontre avec le concept-car. On apprend également que cette future Alpine A290 reprendra le moteur de la Renault Mégane E-Tech Electric, qui développe pas moins de 220 chevaux pour un couple de 300 Nm. On ne connaît en revanche malheureusement pas les chiffres du 0 à 100 km/h ainsi que la vitesse maximale pour le moment.

Mais ce n’est pas tout, car une version forte de 280 chevaux sera également proposée dans la gamme. Celle-ci sera dotée d’une architecture à quatre roues motrices, avec un moteur de 220 chevaux à l’avant et un autre sur l’essieu arrière, comme sur le Nissan Ariya notamment. Une variante développant 150 chevaux serait également prévue un peu plus tard.

Sans grande surprise, la citadine héritera de la batterie de 52 kWh de la Renault 5 E-Tech, qui devrait lui permettre de dépasser la barre des 400 kilomètres selon le cycle WLTP. En revanche, on ne sait pas encore quelle sera la puissance de charge et le temps nécessaire pour atteindre les 80 %. Fait plutôt étonnant, l’A290 reprendra le train arrière du Dacia Duster, sans doute dans un souci d’économies.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle arrivante devrait rivaliser frontalement avec la version de série du concept Volkswagen ID.2all, qui se déclinera aussi dans une version plus musclée. La gamme de l’Alpine A290 devrait être assez simple, puisque chaque moteur sera associé à une batterie et une finition. Attendue à la fin de l’année prochaine dans les concessions, celle-ci devrait afficher un prix autour des 40 000 euros en version 220 chevaux tandis que la variante de 150 chevaux sera plus proche des 35 000 euros. La version 280 chevaux sera donc plus chère. À noter qu’une finition Alpine sera aussi disponible sur la Renault 5 standard.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.