Voitures électriques : la mythique marque française Alpine se lance dans les SUV

Lors d'une conférence face aux investisseurs, Luca de Meo, le patron du groupe Renault, a annoncé deux nouvelles voitures électriques en plus des trois déjà annoncées chez Alpine. Ces deux modèles supplémentaires seront des SUV.

Relancée en 2017 avec la nouvelle A110, Alpine surfe toujours sur le succès de sa berlinette. Mais pour faire face aux nouveaux défis qui arrivent, le constructeur fourbit ses armes.

En effet, s’il était question un temps d’un SUV chez Alpine, avec un moteur thermique, celui-ci n’a finalement jamais pointé le bout de son nez. Ce seront à la place trois SUV électriques qui arriveront dans la gamme.

Cinq Alpine électriques d’ici 2028

La stratégie a changé chez Alpine ces dernières années, et tout s’est même accéléré avec l’arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe Renault en 2020. Le dirigeant italien avait annoncé l’année dernière, lors de la « Renaulution« , qu’Alpine allait devenir un constructeur 100 % électrique et avait déjà prévu trois nouveaux modèles.

À l’occasion d’une conférence dédiée aux investisseurs, Luca de Meo a officialisé deux nouveaux projets en plus des trois autres déjà annoncés l’an dernier. Ce seront encore des SUV qui viendront compléter la gamme. L’un arrivera en 2027 et s’immiscera dans le segment D, tandis qu’un autre modèle arrivera en 2028 et sera du segment E, soit l’équivalence d’un Audi Q8 e-tron par exemple.

Pour rappel, les trois autres produits sont déjà connus. Il y aura la nouvelle A110 électrique qui sera conçue en collaboration avec Lotus et qui arrivera en 2026. L’année précédente, Alpine présentera un SUV compact assemblé à Dieppe, et en 2024, il y aura une citadine sportive dérivée de la nouvelle R5 électrique.

Alpine à l’assaut du monde

Les ambitions du constructeur français vont également s’élargir, puisque Alpine compte vendre ses produits à l’international, à commencer par l’Amérique du Nord, mais aussi l’épineux marché chinois où de nombreux constructeurs se sont déjà cassés les dents.

Même si Alpine est un constructeur à part, la marque va toutefois profiter de certaines synergies avec Ampère, la nouvelle entité électrique de Renault. Alpine compte également s’appuyer sur des partenariats commerciaux et le soutien d’investisseurs pour accélérer sa croissance et son expansion internationale.

On imagine, par exemple, que le constructeur va s’appuyer sur le groupe chinois Geely, avec qui Renault est partenaire, pour favoriser son expansion sur le marché chinois. Geely qui, rappelons-le, possède le constructeur Lotus qui vient de présenter l’Eletre, un SUV 100 % électrique surpuissant. Il ne serait pas étonnant de voir le futur SUV luxueux électrique d’Alpine basé sur le SUV Lotus.

