Face à Tesla, cette berline électrique rehausse sa gamme européenne

Déjà disponible en Europe depuis la fin de l'année dernière, la Lucid Air enrichit sa gamme d'une nouvelle version d'entrée de gamme, plus abordable. Il faut tout de même compter au moins 100 000 euros pour s'offrir un exemplaire de la berline électrique rivale de la Tesla Model S.

Si vous ne connaissez pas encore Lucid Motors, cela ne devrait plus tarder. En effet, le constructeur américain fondé en 2007 commence à monter en puissance et à s’attaquer au marché européen. Pour l’heure, il ne propose qu’un seul modèle, à savoir l’Air, une berline électrique haut de gamme.

Un catalogue en expansion

Cette dernière a pour but de rivaliser frontalement avec la Tesla Model S, et notamment sa version Plaid la plus performante. Si la firme a connu quelques difficultés l’an dernier, tandis qu’Elon Musk affirmait qu’elle allait tout simplement droit dans le mur, les choses semblent désormais aller bien mieux depuis quelques mois.

On se rappelle qu’en avril 2022, Lucid annonçait enfin officiellement l’arrivée de sa berline électrique en Europe, un peu moins de deux ans après sa révélation, en septembre 2020, et après avoir été lancée aux États-Unis. C’est finalement en fin d’année dernière que celle-ci est commercialisée sur le Vieux Continent, dans une seule version, à savoir l’Air Dream Edition.

Une série limitée déclinée en deux versions, standard et Performance, qui développe une puissance de 828 kW, soit environ 1 125 chevaux. L’autonomie de la berline est alors comprise entre 799 et 883 kilomètres selon le cycle WLTP. Des chiffres impressionnants, qui se traduisent bien sûr par un tarif très salé, affiché à partir de 218 000 euros en Allemagne.

Heureusement, le constructeur américain veut rendre sa berline plus abordable, en lançant sur le marché européen une nouvelle version d’entrée de gamme. Celle-ci porte le nom de Pure et avait déjà été annoncée en fin d’année dernière, aux côtés de la Touring. Cette dernière joue plutôt le rôle de finition intermédiaire dans le catalogue, en attendant la Sapphire plus extrême.

Un tarif salé

Les journalistes du site américain InsideEVs nous informent désormais que la nouvelle Lucid Air Pure s’apprête désormais à faire son arrivée à son tour sur le Vieux Continent, de même que la version Touring. Si celles-ci sont nettement moins chères que la Dream Edition, leur prix reste tout de même très salé. Il faut, en effet, compter pas moins de 109 000 euros en pour la première en Allemagne et 129 000 euros pour la seconde.

Des tarifs qui devraient rester assez proches de ceux qui seront affichés en France si la berline fait son arrivée chez nous un peu plus tard. Ces deux versions sont dotées d’une transmission intégrale avec une architecture à deux moteurs et affichent des puissances respectives de 480 et 620 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,8 et 3,4 secondes.

À titre de comparaison, la Tesla Model S demande 3,2 secondes dans sa version standard pour réaliser le même exercice et 2,1 secondes avec sa variante Plaid. Les nouvelles Lucid Air Pure et Touring embarquent une batterie de 88 kWh, qui offrent une autonomie allant jusqu’à 450 miles, soit environ 725 kilomètres. Une valeur probablement annoncée selon le cycle américain EPA, un peu moins strict que notre WLTP européen.

Selon le constructeur, ces deux versions peuvent récupérer jusqu’à 322 kilomètres en seulement quinze minutes de charge, à une puissance maximale de 300 kW. Un chiffre pouvant être atteint par les bornes Electra et Liadl, qui plafonnent quant à elles à 360 kW. La gamme devrait s’enrichir un peu plus tard d’une version Pure dotée d’une architecture propulsion, au tarif sans doute un peu moins élitiste.

