FrandroidOffreMoi le siège gaming « ultime »

Frandroid et Rekt prennent soin de vos lombaires pour Noël. Ho ho ho ! C'est l'heure d'une nouvelle case du calendrier #FrandroidOffreMoi.

En ce mois de décembre festif, Frandroid vous offre la possibilité de gagner de nombreux cadeaux sur ses réseaux sociaux. Retrouvez chaque jour sur Facebook, Instagram et Twitter des concours pour gagner des lots high-tech. Le cadeau du jour est proposé par Rekt.

Jour 17 : un siège gaming Rekt Ultim8

La veille de Noël tombe dans une semaine tout pile et le cadeau qui se trouve derrière la case du jour du calendrier de l’Avent est offert par Rekt. Il s’agit du siège gaming Rekt Ultim8. Ajustement du dossier à 180 degrés, accoudoirs 4D, roues de 75 mm, assise en mousse haute densité, petit coussin appuie-tête, coussin lombaire… on retrouve ici tous les arguments habituels des chaises gaming.

Dans son revêtement graphite black, la Rekt Ultim8 reste néanmoins très sobre, contrairement à bon nombre de modèles présents sur le marché.

Comment gagner la Rekt Ultim8 ?

Sur Twitter

Pour jouer sur Twitter et tenter de gagner cette chaise gaming, suivez @Frandroid et @RektFrance, retweetez et likez le post ci-dessous et tweetez avec le hashtag #FrandroidOffreMoi.

CONCOURS JOUR 17 🔥 Gagnez le ULTIM8, un siège gaming de REKT 🎁 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi l'ULTIM8

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @REKTFrance TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/OE6v3eVoX7 — Frandroid (@Frandroid) December 17, 2021

Sur Instagram

Suivez @frandroid_off et @rekt.fr, likez le post ci-dessous et taguez un·e ami·e :

Sur Facebook

Likez la page de Frandroid et taguez un·e ami·e dans les commentaires :

Le tirage au sort aura lieu le 27 décembre 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.