Call of Duty et Diablo IV dans le Game Pass ? Activision calme les ardeurs

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft devrait être bientôt effectif. Dans l'anticipation, l'éditeur répond aux questions des joueurs concernant l'arrivée de ses gros titres de l'année dans le Xbox Game Pass.

En rachetant Activision Blizzard, Microsoft accède à un impressionnant catalogue de jeux vidéo, parmi les plus populaires au monde, comme World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Call of Duty ou encore Candy Crush. Après bien des embuches, ce rachat devrait bientôt pouvoir être finalisé, peut-être dès cette semaine.

Nombreux sont visiblement les joueurs à prendre acte de ce changement approchant en ne précommandant pas Call of Duty Modern Warfare 3, le nouvel épisode de la franchise prévue pour sortir le 10 novembre 2023. Pourquoi précommander un jeu à 80 euros s’il pourrait débarquer dans le Xbox Game Pass sans frais supplémentaire très rapidement ? Sur X, anciennement Twitter, le compte officiel d’Activision Blizzard calme les ardeurs.

« Pas cette année »

La position d’Activision Blizzard est complexe. Puisque l’éditeur n’a pas encore fusionné avec Microsoft, il ne peut pas parler au nom de sa prochaine direction. Toutefois, on peut imaginer que ses équipes ont suffisamment discuté avec Xbox pour avoir une bonne vision de la stratégie à court terme. Ainsi, le message publié sur X (anciennement Twitter) affirme que ni Diablo IV ni Call of Duty Modern Warfare III ne seront proposés sur le Xbox Game Pass cette année. Cela laisse supposer qu’ils pourraient rapidement être ajouté au catalogue en 2024.

Sur le papier, cette déclaration rejoint celle de Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, qui avait déjà calmé les attentes en assurant que le portage de jeux vers le Xbox Game Pass peut prendre un peu de temps. Activision Blizzard précise que « nous prévoyons de commencer à ajouter des jeux dans Game Pass au cours de l’année prochaine ».

Il s’agit d’une stratégie très compréhensible de la part de Microsoft et Activision Blizzard. Call of Duty est la licence la plus lucrative au monde, et cela vient en partie de l’achat du jeu à son plein tarif à de nombreux exemplaires. Chaque année, le lancement de Call of Duty est l’un des lancements commerciaux les plus importants de l’industrie. Microsoft ne souhaite probablement pas casser cette dynamique. Il faut également rappeler que Sony et Activision Blizzard ont signé un contrat sur la franchises Call of Duty qui devrait protéger les nouveaux épisodes d’une arrivée dans le service du concurrent de PlayStation.

Pour autant, on peut noter qu’Activision Blizzard semble se concentrer dans les jeux récents ou à paraitre dans sa communication. On reste persuadé que Microsoft devrait bientôt rapidement proposer un large catalogue de jeux Activision Blizzard dans le Xbox Game Pass dès le rachat acté. Cela devrait passer par l’ajout d’anciens jeux, par exemple, les plus vieux épisodes de Call of Duty, ou d’autres franchises telles que Spyro et Crash Bandicoot. Lors du rachat de Bethesda en mars 2021, Microsoft avait ajouté 20 jeux de l’éditeur dès le lendemain de la fusion.