Game Awards 2023 : comment jouer aux meilleurs jeux de l’année (consoles, PC, cloud)

Les Game Awards ont récompensé les meilleurs jeux de l'année 2023 avec une sélection d'exception. Voici sur quelles plateformes ou consoles sur lequelles vous pourrez jouer à ces titres qui ont rythmé l'année.

La très attendue cérémonie des Game Awards vient d’annoncer les gagnants de son édition 2023. Ce fut une année jeu vidéo extrêmement riche, avec un joli panel de jeux triple A et indépendants qui ont su ravir tous les profils.

Les jeux ont été récompensés dans pas moins de 25 catégories et vous pouvez maintenant y jouer sur consoles (PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch), PC mais aussi sur les services de cloud gaming (seulement GeForce Now pour le moment). Voici les plateformes sur lesquelles vous pourrez retrouver les grands gagnants des Game Awards 2023.

Pour aller plus loin

Game Awards : où trouver les meilleurs jeux de l’année aux meilleurs prix ?

Comment jouer aux jeux récompensés aux Game Awards 2023 ?

Baldur’s Gate 3

Récompenses : Jeu de l’année, Meilleur RPG, Meilleur jeu multijoueur, Meilleure performance d’acteur, Meilleur soutien de la communauté, Meilleur jeu élu par les joueurs

C’est l’énorme surprise de cette année : Baldur’s Gate III a soufflé le public et la presse lors de sa sortie le 3 août 2023. Ce RPG au tour par tour a redéfini les règles de l’industrie en termes de profondeur de jeu, de contenu, mais aussi de philosophie de développement par Larian Studio. Plus que d’une suite, il s’agit là d’un nouveau départ pour la franchise.

Larian a annoncé la disponibilité très attendue du jeu sur Xbox Series X et S pendant la cérémonie.

Console : PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC : Steam, GOG

Cloud : GeForce Now

Alan Wake 2

Récompenses : Meilleure réalisation, Meilleure narration, Meilleure direction artistique

Autre grosse surprise de cette année, la sortie de Alan Wake 2, suite du jeu éponyme de 2010. Le studio Remedy Entertainment propose ici une expérience narrative horrifique dans un écrin technologique réellement next-gen. Le jeu bénéficie d’une optimisation exemplaire sur console et PC malgré la puissance demandée.

Console : PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC : Epic Games Store

Cloud : GeForce Now

Pour aller plus loin

Alan Wake 2 nous montre pourquoi cette technologie prometteuse est l’avenir du jeu vidéo

Super Mario Bros. Wonder

Récompenses : Meilleur jeu familial

Super Mario Bros. Wonder a redéfini ce qu’était un jeu Mario sur Nintendo Switch. Avec sa direction artistique psychédélique et son gameplay toujours aussi simple et jouissif, le jeu est un vent d’air frais dans l’univers Mario.

Console : Nintendo Switch

PC : non disponible

Cloud : non disponible

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Récompenses : Meilleur jeu d’aventure

Avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo étend encore le monde ouvert de Breath of the Wild avec de toutes nouvelles mécaniques et faisait la part belle à la créativité. Attention, vous y passerez des (centaines) d’heures.

Console : Nintendo Switch

PC : non disponible

Cloud : non disponible

Cyberpunk 2077

Récompenses : Meilleure évolution

On peut dire que Cyberpunk 2077 revient de loin. Depuis sa sortie très décriée sur consoles et PC en 2020, le jeu d’action-RPG futuriste en monde ouvert s’est depuis refait une santé avec de nombreuses mises à jour et une extension acclamée par la critique et les joueurs, Phantom Liberty.

Console : Playstation 5, Xbox Series X | S

PC : Steam, GOG, Epic Game Store

Cloud : GeForce Now

Final Fantasy XVI

Récompenses : Meilleure bande originale

Final Fantasy XVI s’en est sorti avec une seule récompense aux Game Awards, celle de la meilleure musique originale, alors que ce dernier opus de la grande saga japonaise prenait un tournant action RPG qui a divisé à sa sortie. Le jeu est pour l’instant disponible exclusivement sur PS5.

Console : Playstation 5

PC : non disponible

Cloud : non disponible

Forza Motorsport

Récompenses : Meilleur jeu de sport / course, Innovation dans l’accessibilité

Le jeu de simulation automobile Forza Motorsport revient à un cadre réaliste après le très fun Forza Horizon. Après une sortie techniquement houleuse, le jeu a cependant été salué pour ses efforts dans l’accessibilité et ses nombreux paramètres.

Console : Xbox Series X | S

PC : Steam, Microsoft (inclus dans le Game Pass)

Cloud : Xbox Cloud, GeForce Now

Hi-Fi Rush

Récompenses : Meilleure réalisation sonore

C’est l’une des grandes surprises de 2023, le shadow drop le plus réjouissant de l’année. Hi-Fi Rush est un jeu qui demande de synchroniser vos actions sur le rythme de la musique. Un gameplay original qui a bien sûr été récompensé cette année.

Console : Xbox Series X | S

PC : Microsoft (inclus dans le Game Pass), Steam, Epic Games Store

Cloud : Xbox Cloud

Tchia

Récompenses : Meilleur jeu à impact

Tchia est un jeu qui nous vient du studio Awaceb localisé en Nouvelle-Calédonie. Derrière sa structure de jeu d’aventure en monde ouvert, le titre rend hommage à la culture locale du pays tout en véhiculant des messages positifs sur la société et l’environnement.

Console : PlayStation 4, PlayStation 5

PC : Epic Games Store, Steam (en mars 2024)

Cloud : GeForce Now, PlayStation Now

Sea of Stars

Récompense : Meilleur jeu indépendant

Sea of Stars est un RPG à l’esthétique rétro rendant hommage aux meilleurs jeux du genre de l’ère 16 bits, et notamment Chrono Trigger. Le jeu a été salué par son univers, son histoire, son système de jeu et sa bande originale, il n’est pas étonnant de le voir ici.

Console : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch

PC : Steam, Microsoft (inclus dans le Game Pass)

Cloud : GeForce Now, Xbox Cloud

Cocoon

Récompense : Meilleur premier jeu indépendant

Cocoon est le dernier jeu des créateurs de Limbo et Inside au sein du tout nouveau studio Geometric Interactive. Il s’agit d’un jeu de réflexion dans lequel vous incarnez un scarabée qui a la faculté de voyager entre plusieurs mondes et les imbriquer entre eux. Une très bonne surprise cette année.

Console : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch

PC : Steam, Microsoft (inclus dans le Game Pass)

Cloud : Xbox Cloud

Resident Evil : Village VR

Récompense : Meilleur jeu VR / AR

Comme son nom l’indique, Resident Evil : Village VR est la version réalité virtuelle du dernier opus canonique de la saga Resident Evil. La franchise a toujours proposé d’exemplaires versions VR de ses jeux et celui-ci ne déroge pas à la règle.

Console : PlayStation 5 (via PSVR 2)

PC : non disponible

Cloud : non disponible

Armored Core VI : Fires of Rubicon

Récompense : Meilleur jeu d’action

Après le succès de Elden Ring, le studio From Software a fait revivre l’une de ses anciennes franchises, Armored Core. Le jeu de méchas entre ainsi dans l’ère moderne avec un épisode toujours aussi exigeant.

Console : PlayStation 5 (via PSVR 2)

PC : non disponible

Cloud : non disponible

Street Fighter 6

Récompense : Meilleur jeu de combat

Retour en grâce pour la saga Street Fighter avec un 6ème épisode salué par la critique pour ses mécaniques de gameplay innovantes et sa profondeur de jeu impressionnante.

Console : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC : Steam

Cloud : non disponible

Pikmin 4

Récompense : Meilleur jeu de simulation / stratégie

Pikmin 4 a été élu meilleur jeu de stratégie face à des ténors du genre et c’est une bonne surprise. Le 4ème épisode de la saga Pikmin a été encensé par la critique, qui saluait le mélange entre respect de la formule et innovation dans le gameplay.

Console : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC : Steam

Cloud : non disponible

Valorant

Récompense : Meilleur jeu eSport

Sans surprise, Valorant remporte le prix du meilleur jeu compétitif. Le FPS de Riot Games a su renouveler le héros shooter avec brio et dominer les compétitions eSport.

Console : non disponible

PC : Microsoft (inclus dans le Game Pass), Epic Games Store

Cloud : non disponible