Netflix a peut-être trouvé un nouvel endroit où coller de la pub

Netflix réfléchirait à plusieurs leviers de monétisation pour son offre jeu vidéo et pourrait bientôt proposer des publicité pour les titres inclut dans son abonnement.

Netflix veut continuer à investir dans le jeu vidéo. Après s’être lancé il y a deux ans dans ce secteur si fructueux, en proposant à ses abonnés l’accès gratuit à des jeux sur mobile, dont certains dérivés de ses propres séries, le géant du streaming réfléchit à l’avenir.

Et sans surprise, c’est la question cruciale de la monétisation de ces jeux vidéo qui semble être discutée en interne, une évolution qu’on a évidemment vue venir.

Netflix veut monétiser ses jeux vidéo

C’est le Wall Street Journal qui a révélé l’information, affirmant que des cadres de la firme avaient eu ces derniers mois des « discussions » sur la manière de gagner de l’argent avec son offre jeux vidéo.

Netflix réfléchirait notamment à ajouter des microtransactions dans plusieurs de ses jeux ainsi qu’à proposer des publicités aux abonnés à l’offre streaming qui contient elle-même des publicités.

Si ces jeux sont gratuits, ils ont été téléchargés plus de 81 millions de fois en 2023, de quoi laisser entrevoir des leviers de financement intéressant. Mais comme le précise le média américain, moins de 1% des abonnés Netflix jouent quotidiennement à ces titres. Il reste encore tout à faire.

Produire des jeux à plus gros budget

Netflix a racheté plusieurs studios de production de jeux vidéo ces deux dernières années, dans l’objectif de proposer des expériences plus premium liées à ses propriétés intellectuelles. On pense notamment Night School Studio, les créateurs d’Oxenfree, mais aussi au partenariat avec le studio Super Evil Megacorp, qui est en train de plancher sur un jeu dans l’univers du film Rebel Moon.

La troisième stratégie de Netflix pour réellement laisser sa marque dans l’industrie du jeu vidéo est celui de proposer des jeux premium à plus gros budget, qui pourront être proposés à un tarif supérieur. En plus de proposer des pointures de la scène indépendantes comme Hadès, Katana Zero, The Rise of the Golden Idol ou encore Death’s Door, mais aussi de plus gros titres comme GTA 3 ou Football Manager, Netflix est en train de développer son propre jeu AAA à destination de plusieurs plateformes.

Ce jeu, chapeauté par des anciens de chez Santa Monic Studio, Blizzard et 343 Industries, est attendu avec scepticisme par certains investisseurs (via The Wall Street Journal) :

Certains dirigeants de Netflix et investisseurs ont remis en question la stratégie de la division. Lors d’une réunion des dirigeants de Netflix en 2022, un analyste de Capital Group, qui détient une part importante dans le streamer, a remis en question la valeur de la promotion des jeux vidéo et s’est inquiété du fait qu’elle prenait des ressources au détriment de la programmation de contenus.

Et d’autres offres d’emploi ont été postées ces derniers mois par la firme pour renforcer les équipes dans le développement de ce jeu à gros budget. L’offre Netflix jeux vidéo pourraient donc profondément changer dés cette année et au-delà.