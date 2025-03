6 ans après sa sortie, Control est plus beau que jamais sur PC grâce à ce nouveau patch

Le jeu vidéo édité par Remedy Entertainment vient de bénéficier d’une mise à jour surprise. L’occasion pour les développeurs d’apporter le support du HDR, du DLSS 3.7, et d’ajouter une mission jusqu’alors réservée aux possesseurs d’une PS4.

Control est plus beau que jamais grâce à sa dernière mise à jour // Source : Source : Remedy Entertainment

On pourrait penser que Control n’aurait plus vraiment droit à des améliorations notables, six ans après son lancement. Pourtant, une mise à jour surprise vient apporter au titre quelques nouveautés qui lui permettent d’exploiter pleinement les capacités des composants PC actuels, et plus encore.

En effet, si votre version du titre de Remedy Entertainment est à jour, vous découvrirez de nouvelles options dans les paramètres. On y retrouve notamment (et enfin) la prise en charge du HDR, ce qui devrait magnifier certains niveaux qui jouent beaucoup sur le clair-obscur, avec leurs intérieurs sombres partiellement éclairés par des ouvertures sur l’extérieur ou des éclairages artificiels épars.

Comme le soulignent nos confrères d’Engadget, le HDR sur Control a d’abord existé sous forme d’un mod développé en interne par un employé de Remedy Entertainment. Il est donc bon de voir l’ensemble des joueurs pouvoir désormais en profiter (du moins quand ils sont équipés du bon moniteur).

Une mission ajoutant la voix de Hideo Kojima

Le DLSS 3.7 fait également son apparition. Les développeurs promettent une amélioration de la qualité des ombres et ont réintégré le grain de film lorsque cette option est activée. Ils ont aussi ajouté un préréglage « ultra » pour le ray-tracing qui offre « plus de rayons par pixel et une plus grande stabilité temporelle », peut-on lire dans les notes de mise à jour.

Le jeu prend par ailleurs en charge des résolutions supérieures à la 4K, et les possesseurs de moniteurs ultrawide devraient être comblés, puisque Control supporte maintenant des formats d’écran allant jusqu’à 48:9.

Enfin, tous les ajouts ne concernent pas les paramètres graphiques. Au-delà de la correction de bugs mineurs, certaines tenues jusqu’alors réservées aux joueurs ayant précommandé le jeu sont dorénavant disponibles pour tous. Les développeurs ont également intégré la mission « Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience », où Hideo Kojima prête sa voix au Dr Yoshimi Tokui, et qui était jusqu’à présent exclusive à la version PS4 Digital Deluxe du jeu.

Ces ajouts sont déployés sur Steam et Epic Games Store depuis le 10 mars, les joueurs ayant acheté Control sur GOG.com devant encore patienter quelque temps. Les versions Xbox Series et PS5 devraient aussi en bénéficier dans les mois à venir, selon l’avancement de la « petite équipe travaillant sur ces mises à jour ».