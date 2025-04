Steam : cette page révèle le montant total de vos dépenses

Il existe une page dissimulée sur la plateforme de Valve permettant aux utilisateurs de découvrir le montant exact qu’ils ont dépensé.

Créé en 2003, Steam n’a eu de cesse de gagner en popularité auprès des joueurs PC. Enregistrant chaque année des records de fréquentation, la plateforme comptait en 2023 près d’1,7 million d’utilisateurs nouvellement inscrits, rapporte PC Gamer. Un afflux conséquent qui s’accompagne d’achats tout aussi importants.

En profitant des nombreuses offres spéciales et autres soldes proposées par la plateforme, il est parfois difficile de se rendre compte de la valeur réelle de nos achats sur Steam. Heureusement, une page est présente sur la plateforme pour être mis face à la réalité.

Si des outils externes existent comme SteamDB pour avoir accès à ce montant, ils ne reflètent qu’une estimation basée sur les jeux accessibles publiquement sur un compte. Pour avoir une mesure plus précise, il faut aller creuser dans les paramètres de Steam. Pour découvrir le montant total dépensé, il suffit de se rendre dans Aide > Support Steam > Mon compte > Données de votre compte Steam > Fonds externes utilisés.

Les plus dépensiers auront ainsi tout le loisir de tomber de leurs chaises et s’ils n’en ont pas eu assez, il est possible d’obtenir le montant détaillé de vos dépenses. Il suffira pour cela d’aller dans : Aide > Support Steam > Mon compte > Données de votre compte Steam > Historique des achats.

Rappel que si certaines sommes peuvent paraître importantes, elles restent à relativiser par rapport à la date de création du compte des utilisateurs. Et vous, quel montant avez-vous investi chez Steam ?

