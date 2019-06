Depuis l’annonce de Google Stadia juste avant l’E3, on sait désormais que les jeux de la plateforme de Google seront payants. Néanmoins, alors que certains pouvaient s’attendre à ce qu’ils soient moins chers que sur les autres plateformes, le patron de la division Stadia l’a réfuté.

La plateforme Google Stadia a été présentée en deux temps. D’abord aux développeurs le 19 mars, puis aux joueurs le 6 juin, juste avant l’E3 de Los Angeles. Si Google a déjà dévoilé le modèle économique de sa console — avec un accès gratuit ou payant à la plateforme selon l’offre et des jeux payants –, ainsi que certains jeux du catalogue Stadia, la firme n’avait encore rien indiqué sur le prix des jeux.

« Je ne vois pas pourquoi ils seraient moins chers »

En effet, compte tenu du fait que les jeux ne seront accessibles qu’en dématérialisé, à condition d’avoir accès à Internet, et que les joueurs n’en seront pas propriétaires, certains pouvaient s’attendre à un prix plus accessible que sur Xbox ou PlayStation. Il n’en sera en fait rien comme le signalent nos confrères de Gamekult. Le patron de la branche Stadia de Google, Phil Harrison, a en effet été interrogé à ce propos par Eurogamer. « Je ne vois pas pourquoi ils seraient moins chers », a-t-il rétorqué.

D’après le cadre de Google, « la valeur que vous tirez des jeux sur Stadia repose sur le fait que vous pouvez y jouer sur n’importe quel écran — téléviseur, PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone. […] Je pense que ça aura de la valeur pour les joueurs ». Par ailleurs, il rappelle que tout l’intérêt de Stadia réside dans la puissance des serveurs de Google qui permettront de faire tourner les jeux avec la meilleure qualité graphique possible.

Des jeux AAA attendus autour de 70 euros

Concernant le prix des jeux, Phil Harrison renvoie vers les éditeurs qui choisiront eux-mêmes le tarif qui sera proposé aux joueurs sur Stadia. « Nous serons évidemment très au courant des prix qui prévalent sur le marché », indique néanmoins le patron de Stadia. De quoi laisser penser que les éditeurs se calqueront sur les prix qu’ils pratiquent déjà sur les plateformes de Sony et Microsoft, soit autour de 70 euros au lancement pour les jeux AAA.

Rappelons que Google Stadia propose une offre gratuite, qui permettra de jouer à tous les jeux en les achetant avec une qualité Full HD et son stéréo, mais également une offre payante. Cet abonnement d’un montant de dix euros par mois permettra de jouer en 4K avec un son 5.1, mais également de profiter de certains jeux gratuitement et de promotions, à l’instar du Xbox Live Gold ou du PlayStation Plus.