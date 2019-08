Après de nombreuses rumeurs et spéculations, la Nintendo Switch Lite est dorénavant officialisée pour un lancement fixé au 20 septembre 2019. Cette nouvelle console uniquement destinée à un usage en mode portable est déjà disponible en précommande chez certains revendeurs. Découvrez les différentes offres pour l’obtenir au meilleur prix.

Longtemps surnommée Nintendo Switch Mini, la nouvelle console portable de Nintendo a enfin trouvé son nom définitif : la Nintendo Switch Lite. Cette nouvelle version a la particularité de laisser de côté la dimension hybride pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur ou de décrocher les manettes aux extrémités.

L’intérêt ? Profiter de l’immense catalogue de l’eShop tout en faisant des économies à l’achat de la console. Elle est en effet vendue 100 euros de moins que le modèle de base, néanmoins avec quelques spécificités à prendre en compte, comme son écran plus petit (5,5 pouces contre 6,2) ou l’impossibilité de jouer aux jeux qui utilisent la détection de mouvement des Joy-Con. Elle propose en revanche une autonomie supérieure, estimée à plus de 6 heures selon l’utilisation.

Pour connaître toutes les différences avec la version originale sortie en mars 2017, nous vous invitons à consulter notre article opposant les deux consoles de Nintendo.

Où précommander la Nintendo Switch Lite ?

La Nintendo Switch Lite est aujourd’hui disponible à 199 euros en précommande sur Amazon et fnac.com, pour une livraison le 20 septembre prochain. On la trouve en trois coloris : gris, jaune et turquoise.

Elle est également disponible chez Boulanger, mais ce dernier la propose à 219 euros (soit 20 euros de plus).

Une édition spéciale « Pokémon » pointe le bout de son nez

Les fans de la licence Pokémon sont effectivement dans l’attente de l’arrivée des nouvelles versions Épée et Bouclier prévues pour le mois de novembre 2019. Si vous en faites partie, vous serez ravis d’apprendre qu’une édition spéciale de la Nintendo Switch Lite arborera les couleurs des nouveaux monstres légendaires de cet opus : Zacian et Zamazenta.

La bonne nouvelle ? L’édition spéciale Pokémon de la Nintendo Switch Lite accompagnera la sortie des nouveaux jeux Pokémon le 15 novembre prochain. La mauvaise nouvelle … ? Aucun prix n’est communiqué pour le moment.

