Nintendo Switch 2 : une version (un peu) plus puissante déjà en projet ?

Nintendo pourrait d’ores et déjà plancher sur une version légèrement plus performante de sa Switch 2. Identique ou presque au modèle que l’on connaît, du moins extérieurement, cette dernière miserait toutefois sur une puce exploitant une bien meilleure finesse de gravure. On vous explique.

La Nintendo Switch 2 actuelle dispose d’une puce gravée en 8 nm « seulement » // Source : Frandroid

Il y a quelques mois, une fuite avait permis à la presse spécialisée de prendre connaissance des spécifications techniques précises de la puce Tegra T239… celle-là même qui est utilisée par Nintendo pour motoriser la nouvelle Switch 2.

On apprenait donc que ce SoC, conçu par Nvidia, combine une partie CPU signée MediaTek (composée de 8 cœurs mis au point par le britannique ARM), à une partie graphique basée pour sa part sur l’architecture Ampère (utilisée précédemment pour les RTX 3000, entre autres). L’ensemble est enfin gravé par Samsung Foundry, selon le procédé 8 nm (8N) du fondeur coréen.

Un procédé relativement daté en 2025… et c’est précisément sur ce point que le média coréen Chosun a des choses à nous dire.

Vers une nouvelle puce 5 nm pour la Switch 2 ?

Comme le rappelle NotebookCheck, de précédentes fuites suggéraient en effet que la puce Tegra T239 de la Switch 2 devait initialement être gravée à l’aide du protocole 5 nm de Samsung Foundry.

Cette finesse de gravure, plus récente, aurait permis à Nintendo d’aboutir à une version plus compacte de la puce, occupant moins de place sur la carte mère de sa console… mais aurait aussi (et surtout) rendu l’ensemble plus performant et économe en énergie.

Nintendo s’est toutefois contenté de l’antique gravure en 8 nm pour des raisons de coût de production (l’utilisation de cette dernière étant facturé moins cher par Samsung), mais aussi parce que l’architecture Ampère utilisée par la puce Tegra T239 avait été conçue à l’époque pour tirer parti — justement — de la gravure en 8 nm de Samsung. La réemployer était donc, d’un point de vue architectural et industriel, plus aisé pour Nintendo et Nvidia.

C’est dans ce contexte que Chosun révèle qu’une nouvelle version de la Switch 2 pourrait être commercialisée à l’avenir par Nintendo, cette fois équipée d’une puce Tegra T239 gravée non plus en 8 nm… mais en 5 nm, toujours par Samsung Foundry. Selon toute logique, cette nouvelle version de la console n’arriverait pas tout de suite, mais d’ici deux ou trois ans, lorsque la Switch aura déjà bien entamé son parcours sur le marché.

Compte tenu de l’approche habituelle de Samsung en la matière, il se pourrait que la firme garde sous le coude la gravure en 5 nm pour une éventuelle Switch 2 OLED. Cette dernière délivrerait alors des performances légèrement rehaussées, et pourrait offrir une autonomie un peu plus généreuse… en plus d’une meilleure qualité d’affichage.