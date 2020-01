Stadia Pro : réclamez vos jeux gratuits du mois de janvier 2020

Les jeux gratuits du mois de janvier 2020 sont disponibles sur Stadia Pro. N'oubliez pas de les ajouter à votre bibliothèque.

L’année 2020 vient de s’ouvrir, et avec elle arrivent de nombreuses nouveautés. Nouveau mois, nouvelle année, c’est l’occasion de remettre à plat ses abonnements et de profiter de nouvelles offres. Et pour les plateformes d’abonnement de jeu, ce sont souvent de nouveaux jeux que l’on peut réclamer gratuitement.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, Google offre deux jeux à ses abonnés Stadia Pro : Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire et Thumper.

Rise of the Tomb Raider et le deuxième épisode de la nouvelle trilogie mettant en scène une Lara Croft plus jeune et au caractère un peu plus torturé. Certainement l’épisode le moins apprécié de cette trilogie, il reste tout de même agréable à parcourir manette en main. On y retrouve des paysages sauvages, un arbre de compétences à débloquer et à améliorer, mais aussi une bonne dose de craft et de secrets à découvrir.

Thumper de son côté se rapproche un peu plus de l’ovni vidéoludique. Il s’agit d’un jeu de rythme psychédélique mettant en scène une sorte de scarabée de l’espace devant affronter une tête monstrueuse. Difficile de décrire plus avant ce jeu qui ne ressemble à aucun autre, mais sachez qu’il vous emmènera dans un autre monde. Un monde dans lequel constamment votre corps sera en tension la plus complète tandis que votre pied battra le rythme afin de garder le tempo et ne rater aucun des virages mortels qui apparaissent devant vous. C’est aussi et surtout un bon jeu pour mettre à l’épreuve la latence du cloud gaming (prévoyez un bon câble Ethernet).