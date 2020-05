À quel prix seriez-vous prêt à acheter une console comme la PS5 ou la Xbox Series X ?

Alors que les informations autour de la PS5 et de la Xbox Series X continuent et continueront d'affluer, nous aimerions savoir, dans notre sondage de la semaine, quel prix vous seriez à mettre pour une console next-gen.

2020 est l’année des consoles next-gen et l’impatience des potentiels acheteurs ne cesse de monter alors que les informations sur la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft se multiplient.

Impatience qui ne risque pas de baisser en intensité alors que Sony semble préparer une conférence dédiée à sa PS5 pour début juin, juste avant un autre événement de Microsoft autour de la Xbox Series X.

Ces fameuses consoles promettent d’embarquer tout un tas de technologies pour des jeux vidéo aux graphismes et aux textures toujours plus immersifs. Autant de choses qui font forcément saliver… mais une grande question reste encore en suspens. Quel sera le tarif de ces PS5 et Xbox Series X ?

Quel prix pour une console next-gen ?

Notre article d’aujourd’hui ne cherche pas à répondre à cette interrogation. À l’inverse, nous avons plutôt envie de vous poser une autre question sur le même thème : à quel prix seriez-vous prêt à acheter une console next-gen comme la PS5 ou la Xbox Series X ?

À quel prix seriez-vous prêt à acheter la PS5 ou la Xbox Series X ?

Pas plus de 300 euros, quitte à attendre

À 400 euros, comme la PS4 à son lancement

À 500 euros, ce serait déjà un super prix

Pas plus de 600 euros, ça devient cher

À 700 euros grand max

Autant dire tout de suite que pour se procurer une telle console pour moins de 300 euros, il faudra sagement patienter pour voir arriver une superbe promotion après la sortie des PS5 et Xbox Series X. Même la perspective d’un prix de lancement équivalent à celui de la précédente génération nous paraît un peu trop optimiste, mais tout le monde a le droit de rêver !

Et évidemment, n’hésitez pas à argumenter votre réponse en commentaires.