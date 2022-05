Jouer à Fortnite sur sa montre connectée, c’est possible

Il fallait que quelqu'un le fasse, quelqu'un l'a fait en 2022. Faire tourner des jeux AAA sur une montre connectée grâce au cloud gaming.

Dans une vidéo partagée par utilisateur de Twitter, on peut ainsi voir le jeu Fortnite tourner sur une montre Galaxy Watch. Plus précisément, il s’agit de cloud gaming avec le service Xbox Cloud Gaming que l’on trouve dans le Game Pass. On peut jouer gratuitement à Fortnite depuis quelques jours, sans abonnement nécessaire.

Streaming Fortnite on my Samsung Watch with Xbox Cloud Gaming 🤯👌🏽

Completely playable and convenient ☺️

This is truly the future. 🔥#XboxCloudGaming #Fortnite pic.twitter.com/e6djy4M8By

— Vineet Rastogi (@Rastogi_Vineet) May 10, 2022