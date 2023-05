Star Wars Jedi Survivor pousse la PS5 et la Xbox Series X à leurs limites

Même la Force ne peut aider la PS5 et la Xbox Series X avec Star Wars Jedi Survivor, les consoles « next-gen » sont trop justes.

Le nouveau jeu Star Wars Jedi Survivor, développé par Respawn Entertainment, a récemment été lancé et suscite des réactions mitigées. Bien que le jeu soit considéré comme un triple-A de haute qualité, basé sur le moteur Unreal Engine 4, il a essuyé de nombreuses critiques pour ses problèmes techniques, notamment sur les consoles de dernière génération telles que la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft.

Une définition faible ou des fréquences d’images instables

Une vidéo d’analyse technique publiée sur YouTube par Digital Foundry révèle que les versions consoles du jeu souffrent de performances médiocres, même sur les plateformes les plus puissantes. En mode performance sur la PS5, le jeu présente une définition extrêmement faible, allant de 648p à 864p. L’image est ensuite mise à l’échelle en 1440p grâce à la technologie FSR 2 d’AMD. Cependant, les fréquences d’images instables sur la PS5 et la Xbox Series X laissent à désirer, avec de grandes fluctuations allant jusqu’à 45 ips au lieu d’un 60 ips stable.

Le mode qualité de Star Wars Jedi Survivor sur PS5 offre une meilleure expérience, avec une résolution native allant jusqu’à 1440p et une mise à l’échelle en 4K. Cependant, les performances sont parfois inférieures à 30 images par seconde. Heureusement, les propriétaires de TV modernes avec VRR sont épargnés par les déchirures d’image gênantes.

Il est important de mentionner que le ray-tracing ne peut être désactivé, à l’exception de la Xbox Series S où il n’est pas possible de l’activer. Le ray-tracing est employé pour l’éclairage global et les réflexions dans le jeu. La possibilité de le désactiver aurait pu offrir une amélioration de la fréquence d’images en mode performances, permettant ainsi aux joueurs de profiter d’une expérience plus fluide sur leurs consoles.

Un important correctif, en cours de déploiement sur PC, PS5 et Xbox Series X, vise à améliorer les performances du jeu. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à une amélioration majeure des performances. Ce patch se concentre principalement sur la correction de nombreux bugs et problèmes rencontrés par les joueurs.

Pouvons-nous encore qualifier ces consoles de « next-gen » ? Les dernières générations de cartes graphiques, que ce soit chez Nvidia ou AMD, surpassent largement leurs performances. Quand pouvons-nous espérer voir arriver une PlayStation 5 Pro ?

