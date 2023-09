En mode docké ou portable, la Nintendo Switch 2 devra bien soigner ses performances pour vous plaire

Alors que Nintendo aurait déjà présenté la Switch 2 à plusieurs développeurs, nous souhaitions avoir votre avis sur ce que vous aimeriez le plus voir en termes améliorations sur la future console. Voici ce que vous nous avez répondu.

C’était un secret de polichinelle tant les rumeurs se faisaient insistantes depuis plusieurs mois. C’est désormais confirmé par plusieurs développeurs : Nintendo a bel et bien un prototype de Nintendo Switch 2 dans les cartons. De notre côté, on a une bonne idée de ce que notre lectorat attend le plus de cette console portable.

Pour rappel, selon les informations glanées par le site Eurogamer, le constructeur japonais aurait profité de la Gamescom de Cologne, le mois dernier, pour présenter sa Switch 2 à plusieurs développeurs dans des environnements fermés. Au programme, d’après les quelques fuites qui ont pu en sortir, la console profiterait de meilleures performances graphiques, serait compatible avec le moteur Unreal Engine 5, bénéficierait du ray tracing et du DLSS de Nvidia.

Par ailleurs, Nintendo aurait pour objectif de proposer des kits de développement aux différents studios afin de programmer un lancement en bonne et due forme pour la fin de l’année 2024.

Switch 2 : de meilleures performances ou rien

Ainsi, nous souhaitions jauger votre intérêt pour cette nouvelle console de Nintendo. Qu’attendez-vous le plus de cette nouvelle génération ? C’est ce qu’on vous a demandé dans notre sondage de la semaine dernière. Environ 700 personnes ont répondu et l’immense majorité d’entre vous met l’accent sur les performances.

Ainsi, vous êtes 46,4 % à mettre une amélioration des performances en mode docké au sommet de vos attentes. À cela s’ajoutent 37,5 % des sondés qui veulent la même chose, mais avec une priorité sur le mode portable de la Switch 2.

Enfin, le critère du meilleur écran est primordial pour 5,4 % d’entre vous, soit un peu plus que les 3,8 % des participants indiquant qu’un rafraîchissement du design compte plus que le reste.

N’oublions pas non plus que 7 % des personnes ayant répondu à notre question ne s’intéressent pas à la Switch 2, car pleinement satisfaites de la première version.

